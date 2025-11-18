La suiza June sale al rescate de Claire’s en España: ofrece 410.000 € para comprar las tiendas y relanzar la marca

La empresa busca soluciones para las tiendas en España, con un informe esperado del administrador concursal en dos meses.

Claire's en EE.UU. solicitó protección por bancarrota debido a deudas y aranceles, llevando a procesos similares en Canadá y Europa.

La filial española de Claire's entra en liquidación tras la quiebra de su matriz en EE.UU., afectando a 12 tiendas y 372 empleados.

El pasado 5 de septiembre, la filial de Claire’s en España entró en concurso de acreedores tras declararse en bancarrota su matriz en EEUU. Dos meses después, la empresa suiza June, vinculada al estudio de joyería francés Une Ligne, ha ofrecido 410.000 euros para rescatar a la marca de accesorios en nuestro país.

La oferta incluye el pago de 50.000 euros que se abonarían en metálico en la fecha de cierre de la operación, según el documento de la oferta vinculante al que ha tenido acceso este periódico.

También 230.000 euros como consecuencia de la subrogación de los trabajadores y 130.000 euros para hacer frente a la deuda que tiene Claire’s en España.

De esta forma, June mantendría el empleo de 57 trabajadores y se haría con todas las tiendas de Claire’s en nuestro país, así como con las existencias, mobiliario y equipos informáticos.

Se calcula que puede haber en torno a 12 establecimientos, según consta en su web. La mayoría de ellas ubicadas en Madrid.

Cabe recordar que la filial en España se constituyó en 2003, aunque inició su actividad en 2005.

A 31 de enero de 2024 contaba con 116 tiendas que daban empleo a 372 personas. Pero su peso se fue reduciendo al mínimo.

La compañía compradora se compromete además a mantener la actividad de las tiendas por un periodo mínimo de tres años, tal y como marca la ley.

Se trata de una oferta que tanto la administración concursal como la empresa concursada ven con buenos ojos.

En el documento se asegura que June “dispone actualmente de la liquidez suficiente para financiar con recursos propios” la adquisición de las tiendas en España.

La alternativa es el cese total de actividad y la liquidación total de su activo -proceso en el que ya estaba inmersa la filial-. Por lo que esta oferta tiene altas probabilidades de salir adelante.

Y más teniendo en cuenta que June ha cerrado la compra de unidades productivas de Claire’s Suiza (en torno a 20 tiendas) y ofertado por las de Francia (en torno a 130 tiendas).

Asimismo, está trabajando para presentar oferta por el negocio de Claire’s en Portugal, que cuenta con en torno a 30 tiendas.

Plan estratégico

La oferta va más allá incluso de comprar el negocio de la tienda de accesorios de joyería y bisutería que en España se hizo famosa por un servicio de piercing en las orejas.

June, de la mano de Une Ligne, tiene un plan estratégico que busca reposicionar Claire’s como una love brand, capitalizando el vínculo emocional único que mantiene con sus clientas.

“El objetivo principal es reactivar la deseabilidad de la marca y generar valor mediante una estrategia que combina la fidelización de sus comunidades históricas y la captación de nuevas generaciones, apoyándose en tendencias relevantes para sus públicos objetivo”, señala en la oferta.

La propuesta se orienta hacia dos segmentos principales: menores, atraídas por accesorios de moda y jóvenes, que buscan productos asequibles y estilizados, motivadas por la nostalgia y la personalización.

La estrategia se apoya en la exposición de la marca en redes sociales como TikTok, Instagram, YouTube y Snapchat, y en colaboraciones con influencers y marcas de cultura pop, para potenciar la notoriedad y el atractivo de la marca.

También se crearán experiencias inmersivas en tienda (sparkle wall, espejos interactivos, corners temáticos y espacios para fotografías), y la implementación de activaciones digitales y retail 360º.