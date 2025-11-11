El ocaso de Pizza Hut: a la venta a nivel mundial y en España su presencia se reduce al mínimo

Food Delivery Brands, masterfranquiciador de Pizza Hut y propietario de Telepizza, atraviesa también una situación financiera delicada, con pérdidas de 51 millones en 2024.

Expertos atribuyen el declive de Pizza Hut en España a factores culturales y a la fuerte implantación de marcas como Telepizza.

En España, Pizza Hut ha reducido drásticamente su presencia: de más de 130 locales en los años 80 y 90 a solo 18 restaurantes en 2024.

Yum! Brands ha puesto a la venta Pizza Hut a nivel mundial por las dificultades del sector y la feroz competencia en el mercado de la pizza.

Hace muchos años encontrar un Pizza Hut en España no era tan difícil. Ahora, sin embargo, brillan por su ausencia. De hecho, su propietario (Yum! Brands) ha puesto a la venta la marca a nivel mundial generando más incertidumbre sobre su supervivencia. Pero, ¿qué le ha pasado a esta enseña?

Pues la situación del mercado y la competencia feroz entre las grandes cadenas explican parte de su situación. Sólo hay que ver que en nuestro país las promociones de las pizzas a cinco euros o menos están a la orden del día.

Yum!, propietario también de Taco Bell y KFC, asegura que han trabajado en abordar los desafíos comerciales y de categoría.

Pero que “el desempeño de Pizza Hut indica la necesidad de tomar medidas adicionales para ayudar a la marca a alcanzar su máximo potencial, lo cual podría lograrse mejor fuera de Yum! Brands”.

En este escenario, los expertos aseguran que necesita un cambio de modelo a uno más personalizado. La compañía apenas ha cambiado desde 1977, año en el que PepsiCo compró Pizza Hut. Después, separó la división y la llamó Yum!

“Por ejemplo, McDonald’s tiene la Universidad de la Hamburguesa para trabajar con sus franquiciados en ser más eficientes”, dice Miguel Ángel López, profesor de EAE Business School, que señala que ese es uno de los caminos a seguir.

En este sentido, ¿qué pasará con Pizza Hut en España? Es difícil saberlo.

Desde 2018, Food Delivery Brands (propietario de Telepizza) es el masterfranquiciador de Pizza Hut tras llegar a un acuerdo en exclusiva en la península ibérica, Latinoamérica (incluido el Caribe con la única excepción de Brasil) y Suiza.

No obstante, intentó vender el negocio de Telepizza y Pizza Hut en México y Ecuador sin suerte, mientras que en Chile liquidó las compañías con las dos marcas.

Finalmente, traspasó sus negocios en Latam y El Caribe a la sociedad Pizza Hut Internacional. Una muestra de la debilidad de la marca que también se ha visto en Reino Unido, donde la empresa que los gestionaba anunció el cierre de sus 68 restaurantes en octubre.

Actualmente en nuestro país hay 18 locales de Pizza Hut, según datos extraídos de las cuentas de 2024 de Food Delivery Brands.

Los expertos creen que su reducida presencia en España se debe a “un tema cultural”. La marca americana no ha encajado en nuestro país, donde el modelo de Telepizza está más extendido.

“Han ido reduciendo el número de restaurantes e incluso podrían llegar a desaparecer”, vaticina el profesor de la EAE Business School.

Y más teniendo en cuenta que Yum! se quiere quitar esta enseña de en medio. Desde Food Delivery Brands guardan silencio. No han querido contestar a las preguntas de este periódico.

Por lo tanto, las aperturas son escasas. Aunque de vez en cuando las hay. Por ejemplo, el año pasado se abrió el primer Pizza Hut en un aeropuerto. Concretamente en el de Lanzarote.

¿El objetivo? Atraer al turista americano o de otros países que están familiarizados con la marca. Pero si la marca no va bien a nivel mundial, quizás esta estrategia no sea la acertada.

El tamaño actual “no le permite crecer” ni tampoco “ser competitivo”, según el experto. Una solución que podría ayudarles es compartir más recursos con Telepizza (logísticos, equipos, productos…).

No obstante, la situación de Food Delivery Brands tampoco es la mejor. Al igual que otras cadenas del sector como Pizzerías Carlos o Papa John's la cadena reporta pérdidas.

En concreto, cerró el ejercicio 2024 con unos números rojos de 51 millones. Todo ello a pesar del plan de reestructuración iniciado años atrás.

Su historia en España

En España, Pizza Hut apareció en los años 80. Llegó a tener 130 locales gracias a popularizar la pizza de estilo americano y la famosa masa pan. También innovó con el relleno en los bordes de las pizzas.

Pero en 2009 empezó su declive. Su red de restaurantes pasó de 134 a 30 en España al no renovar su contrato con Grupo Zena, su principal franquiciado en el mercado español con 104 locales operados en ese momento bajo la enseña norteamericana de pizzerías.

El grupo Yum! Restaurants mantuvo estos locales en España hasta que en 2018 llegó a un acuerdo estratégico con Telepizza.

En 2022, la compañía anunció el cierre de 25 tiendas y la apertura de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para cerca de 300 empleados.

Es decir, echó el cierre a todos los locales propios y se quedó sólo con 16 franquicias en España. Síntoma de que las cosas ya no iban bien. Y ahora, con 18 restaurantes y con su dueña intentando vender la marca, su supervivencia es toda una incógnita.