Starbucks venderá el control de su negocio en China al fondo Boyu Capital por 3.450 millones

El acuerdo busca aprovechar el conocimiento local de Boyu Capital para acelerar el crecimiento de Starbucks en China, especialmente en ciudades más pequeñas, con el objetivo de alcanzar 20.000 tiendas en el país.

China es el segundo mayor mercado de Starbucks, con 8.000 cafeterías, pero la compañía ha enfrentado competencia de startups locales como Luckin Coffee y ha visto caer sus ventas en los últimos dos años.

La operación valora el negocio de Starbucks en China en más de 13.000 millones de dólares, incluyendo la venta, la participación restante y regalías.

Starbucks venderá el 60% de su negocio en China a Boyu Capital por 3.450 millones de euros, manteniendo el 40% y la propiedad de la marca.

Starbucks ha anunciado que venderá una participación del 60% en su negocio en China como parte de un acuerdo de 4.000 millones de dólares (a 3.450 millones de euros) con la firma de inversión Boyu Capital.

La compañía ha detallado en un comunicado que tendrá una participación del 40% en la operación minorista china y conservará la propiedad de la marca Starbucks en ese país.

Asimismo, ha destacado que su negocio en China tendrá un valor total superior a los 13.000 millones de dólares (11.200 millones de euros), incluyendo los ingresos de la venta del interés mayoritario a Boyu, el valor de su participación del 40% y regalías.

Cabe recordar que Starbucks ingresó a China hace casi 30 años y se le atribuye el crecimiento de la cultura del café en el país. China es el segundo mercado más grande de Starbucks fuera de Estados Unidos, con 8.000 cafeterías.

Sin embargo, el gigante de la industria del café con sede en Seattle ha enfrentado dificultades en la nación asiática en los últimos años debido a la aparición de startups de menor costo y rápido crecimiento como Luckin Coffee. Las ventas en tiendas de Starbucks en China han caído en sus dos últimos años fiscales.

Socios

Como resultado, Starbucks ha estado buscando un socio para ayudar a crecer sus operaciones en China, particularmente en ciudades más pequeñas. El presidente y CEO de Starbucks, Brian Niccol, dijo en julio que la compañía evaluaba alrededor de 20 ofertas para adquirir una participación en la empresa.

Así, el directivo ha subrayado que Boyu comparte con Starbucks el compromiso de proporcionar una gran experiencia tanto para los clientes como para los empleados. También ayudará a Starbucks a lograr su objetivo de crecer eventualmente a 20.000 tiendas en China.

"El profundo conocimiento local y la experiencia de Boyu ayudarán a acelerar nuestro crecimiento en China, especialmente a medida que nos expandimos a ciudades más pequeñas y nuevas regiones", ha afirmado Niccol en un comunicado.

Por su parte, Alex Wong, socio de Boyu Capital, ha destacado que Starbucks ha construido una profunda conexión con los consumidores chinos a lo largo de casi tres décadas.

La sede de Starbucks en China permanecerá en Shanghái. Boyu Capital, que fue fundada en 2011, tiene oficinas en Shanghái, Hong Kong, Singapur y Beijing.

Las empresas comentaron que esperan finalizar el acuerdo en el segundo trimestre del año fiscal 2026 de Starbucks. El ejercicio fiscal 2026 de Starbucks comenzó el 29 de septiembre.