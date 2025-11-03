Ikea pone rumbo a los 3.000 millones de facturación en España en la próxima década

Ikea ha utilizado España como banco de pruebas para su plataforma de segunda mano, que ya se está expandiendo a otros países.

La compañía sueca sigue apostando por la alimentación, que representa el 3,9% de su facturación en España, y por potenciar su presencia online y atraer a clientes jóvenes.

El nuevo CEO de Ikea en España, Carl Aaby, liderará la expansión con aperturas en ciudades como Vitoria y Girona, y un enfoque en la reducción de precios.

Ikea aspira a alcanzar los 3.000 millones de euros de facturación en España en la próxima década, aumentando un 50% su facturación actual.

Ikea abre una nueva etapa en España, uno de sus mercados más importantes. Lo hace con el sueco Carl Aaby a los mandos y el objetivo de superar los 3.000 millones de euros de facturación en una década.

Así lo asegura en una entrevista en EL ESPAÑOL-Invertia en la que reconoce que es un objetivo “ambicioso”. Esto le llevará a aumentar en un 50% su facturación en diez años.

El directivo es consciente de que lo más cercano es llegar a los 2.000 millones. En su último ejercicio fiscal, comprendido entre el 1 de septiembre de 2024 y el 31 de agosto de 2025, los rozó. Registró los 1.986 millones, un 2,8% más.

Carl Aaby calcula que el sector del mueble crecerá un 2,8 % el próximo año, mientras que ellos lo harán a un ritmo del 2,5%.

El plan para crecer en España incluye aperturas, como las previstas en Vitoria y en Girona (para 2026). “Se trata de intentar encontrar ubicaciones adecuadas para poder continuar expandiéndonos”, dice.

Así, Ikea abrirá las puertas de su nueva tienda en Vitoria-Gasteiz el próximo 27 de noviembre, en la zona exterior del Centro Comercial El Boulevard. Esta apertura ha supuesto una inversión de 6,3 millones de euros.

El nuevo centro cuenta con un espacio de restauración de 185 m2 para disfrutar de las típicas albóndigas suecas.

Carl Aaby, CEO de Ikea en España.

Y es que la parte de alimentación seguirá siendo importante en la compañía. Actualmente, según el CEO en España, supone un 3,9% de la facturación en nuestro país.

En España, Ikea cuenta con cerca de 100 puntos de contacto con el cliente, entre los que se incluyen 16 tiendas tradicionales (12 de ellas ya remodeladas), nueve urbanas, 36 espacios de planificación, 25 puntos de recogida de pedidos y dos centros logísticos.

Además, Carl Aaby cree que hay “muchas posibilidades” en la parte online y en el segmento de los clientes jóvenes.

Y más teniendo en cuenta que “ocho de cada diez hogares españoles tiene un producto de Ikea”, afirma.

Asimismo, el objetivo del CEO es seguir con la política de reducción de precios de la compañía. “Seguiremos bajándolos”, apunta.

La multinacional sueca destinó 14 millones de euros a rebajar el precio de más de 2.000 productos el pasado ejercicio.

Un sueco en España

Carl Aaby –o “Calle” como le llaman cariñosamente a nivel interno– es desde el pasado 16 de junio de 2025 el nuevo CEO de Ikea en España en sustitución de Nurettin Acar.

Llegó al cargo tras asumir este mismo puesto de máxima responsabilidad en Noruega y con un largo recorrido dentro de la compañía, en la que se inició en prácticas en Tokio de 2007. Es natural de Suecia.

“Estoy súper orgulloso y muy feliz de estar aquí en España”, asegura el directivo a este periódico.

España es un país importante para el universo Ikea. Ejemplo de ello es que la multinacional ha usado nuestro país como banco de pruebas de su plataforma de segunda mano.

Se trata de una plataforma que ahora ya se está extendiendo a otros países como Noruega, Polonia o Portugal. Y la idea es llegar al resto de los países.