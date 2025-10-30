Santiago Bau asume el reto de liderar el plan de expansión de El Corte Inglés elaborado por Bottazzini

La experiencia de Bau en Goldman Sachs y su trayectoria en El Corte Inglés podrían facilitar una futura salida a bolsa, prevista antes de 2028, en colaboración con Mutua de Madrid.

Nueva revolución en la cúpula directiva de El Corte Inglés. Santiago Bau ha sido nombrado director general de El Corte Inglés tras el cese del consejero delegado Gastón Bottazzini, quien llevaba poco más de un año en el cargo.

Bau se incorporó a El Corte Inglés en marzo de 2022 como director general corporativo tras la salida de Víctor del Pozo como consejero delegado. Funciones que compaginó con las de presidente ejecutivo de la filial de viajes en 2023.

Por lo que ya conoce cómo funciona la casa. Pero ahora asume un reto de su antecesor en el cargo, que es el de liderar el plan estratégico 2025-2030.

Dicho plan contempla la inversión de 3.000 millones de euros, que se destinará a aspectos clave como la remodelación de las tiendas, la expansión de los negocios y el crecimiento en las capacidades logísticas y tecnológicas del grupo.

De hecho, ya se están acometiendo algunas de estas remodelaciones. La división de viajes ya cuenta con 60 agencias renovadas y la intención de remodelar otras 44 más (de un total de 430) en los próximos ejercicios.

El resto de inversiones en reformas podrían ir a parar a los centros comerciales, supermercados (Supercor o Hipercor) o tiendas, aunque la compañía presidida por Marta Álvarez prefiere no entrar en detalles.

Otra pata importante de este plan son las capacidades logísticas, muy relacionadas con el negocio omnicanal del grupo.

Asimismo, la expansión de sus negocios jugará un papel muy importante en el plan estratégico hasta 2030. Aunque de esto poco se detalló.

Cabe recordar que tras las reorganizaciones llevadas a cabo en los últimos años los grandes almacenes cuentan con 1.750 puntos de venta, según la memoria de 2023 (dato más actualizado).

¿Salida a Bolsa?

Pero más allá del plan de inversión, la trayectoria profesional de Santiago Bau invita a pensar que su nombramiento viene a allanar la tan ansiada salida a bolsa de El Corte Inglés.

Tras una larga carrera en el banco de inversión Goldman Sachs se incorporó a El Corte Inglés en marzo de 2022 como director general corporativo. Ya entonces se especuló con ello.

Y más si tenemos en cuenta que los grandes almacenes sellaron un compromiso con Mutua de Madrid para salir a bolsa en menos de seis años, es decir, antes de 2028.

Hablamos de la operación por la que Mutua se hizo en 2021 con el 8% de la empresa, lo que supuso valorar a los grandes almacenes en 7.000 millones de euros.

Cierto es que desde hace tiempo no se habla de dicho salto al parqué bursátil, pero quizás en este cargo pueda liderar ese movimiento.

Y más en un momento bueno para la compañía española en lo económico. Cerró su último ejercicio fiscal (a 28 de febrero de 2025) con un beneficio neto de 512 millones de euros, un 6,7% más que el pasado ejercicio.

Los ingresos totales del grupo ascendieron a los 16.675 millones de euros, un 2% más.

También consiguió reducir su deuda en 263 millones de euros, lo que supone 1,5 veces Ebitda. Ahora su deuda es de 1.796 millones.

Varias remodelaciones

Los nuevos cambios en la empresa han sido inesperados, especialmente la salida de Gastón Bottazzini, quien sólo llevaba algo más de un año en el cargo. Era, en principio, una persona de confianza para la presidenta Marta Álvarez.

El Corte Inglés ha explicado que “tras un periodo de reflexión” por ambas partes, Gastón Bottazzini deja la compañía de “mutuo acuerdo”. En un comunicado la presidenta y el consejo han agradecido su labor.

Su salida se suma a una serie de destituciones en los últimos años. Primero fue Dimas Gimeno como presidente de los grandes almacenes. Salió en 2018 en una dura batalla familiar. Ahora está al frente de Wow, un proyecto de marketplace híbrido con dos centros en Madrid.

Su sustituto fue Jesús Nuño de la Rosa, un histórico de la casa, que dirigió la compañía entre 2019 y 2020. Actualmente es consejero delegado de Air Europa. Lugar que ocupó tras el rescate de 475 millones otorgado por la SEPI a la aerolínea.

Su puesto fue ocupado por Víctor del Pozo, que duró hasta marzo de 2022. Ahí se creó una comisión ejecutiva.

Esta comisión estaba presidida por Marta Álvarez Guil, presidenta del Consejo de Administración de El Corte Inglés, así como por el consejero secretario general y secretario del Consejo de Administración, José Ramón de Hoces Íñiguez.

Asimismo, se designó a dos nuevos directores generales: José María Folache González-Parrado, que se reincorporó al equipo directivo de El Corte Inglés, y Santiago Bau, el nuevo hombre fuerte del grupo.

Con estos dos directores generales y la comisión ejecutiva, los grandes almacenes funcionaron hasta que Gaston Bottazzini fue designado consejero delegado en la junta general de accionistas de 2024, celebrada el 26 de julio del año pasado.

Dicha comisión se disolvió más tarde. Antes de eso Folache salió de la compañía por discrepancias con el directivo argentino.