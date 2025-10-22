Vuelve Imaginarium: Juguettos invierte 2 millones en relanzar la icónica marca en plena campaña de Navidad

Los seguidores de Imaginarium podrán cruzar de nuevo la mítica doble puerta. La icónica enseña regresa al mercado de la mano de Juguettos, que compró hace más de un año la marca zaragozana y la integra ahora —en plena campaña de Navidad— en sus 275 tiendas.

Para ello, invertirá 2 millones de euros. De ellos, uno se ha destinado a todo lo relacionado con la marca y otro a remodelación de tiendas, según avanza a EL ESPAÑOL-Invertia José Luis Díaz Mariscal, director general de Juguettos.

De esta forma, la compañía española, que nació en 1975 en Villena (Alicante), vuelve a poner a la venta más de 190 referencias de la marca aragonesa.

Lineal de Imaginarium dentro de una tienda de Juguettos.

El lanzamiento oficial es el 27 de octubre, pero ya se pueden ver los nuevos artículos en las jugueterías.

¿De qué forma regresa? No lo hace a través de tiendas propias, sino que Imaginarium tendrá un espacio único en los puntos de venta de Juguettos con asesores incluidos.

Para hacer más fácil esta adaptación entre las dos marcas, Juguettos se quedó “con el equipo de compras de Imaginarium”, detalla el directivo.

Además, algunos puntos de venta de Juguettos mantendrán una de las señas de identidad de Imaginarium: la doble puerta para entrar a sus tiendas, una para adultos y otra para niños. “En algunas tiendas donde la dimensión lo permita se pondrán las puertas”, dice el directivo.

Con todo listo, desde Juguettos tienen las expectativas altas. “Esperamos que tenga una buena acogida”, señala el directivo de la cooperativa de juguetes, quien asegura que al ser una marca mítica se ven obligados a “hacer las cosas bien”. Por ello, han hecho una intensa labor de formación entre sus empleados.

La compañía, que celebra sus 50 años de existencia, espera que la integración de productos de la marca para esta campaña de Navidad aporte el 5% de la facturación total en 2025.

Facturación que alcanzará el récord de 165 millones de euros, según avanza José Luis Díaz. Se trata de un 7,1% más que en 2024, cuando llegó a los 154 millones. Esto les permitirá copar el 16% de cuota del mercado.

Cabe recordar que Imaginarium cerró definitivamente sus emblemáticas puertas en abril de 2024, tras 30 años de actividad.

José Luis Díaz Mariscal, director general de Juguettos.

Unos meses después, Juguettos adquirió todos sus activos, incluyendo patentes, diseños, marca e imagen corporativa por 240.000 euros, tal y como avanzó este periódico.

Más tarde acudió al rescate de Poly, que entró en concurso de acreedores. Este diario también adelantó que adquirió nueve tiendas (con su mobiliario y mercancía), la propiedad de la marca Poly y el compromiso de mantener 12 puestos de trabajo. En total, pagó 221.000 euros..

Identidad

Con Imaginarium, Juguettos llena el hueco que les faltaba: “el nicho de aquellos clientes que están más preocupados por la sostenibilidad y que quieren tener un experto cercano para que les asesore sobre cuáles son los mejores juguetes en el desarrollo de las habilidades de sus hijos”.

Entre los productos relanzados destacan algunos de los iconos de la marca, como el peluche ‘Kiconico’, ‘La casa de Amanda’ o el surtido de vehículos de BeepBeep.

Coincidiendo con la campaña navideña, Imaginarium tendrá una presencia destacada en el catálogo de Juguettos, del que se imprimen cada año más de dos millones de ejemplares.

Además, recupera su mítico catálogo guía, manteniendo estética y formato de presentación.

Tienda de Juguettos.

El regreso de Imaginarium se celebra por todo lo alto. Durante los días 22 y 23 de octubre, con el mensaje 'Vuelve la puerta más icónica de todas. Vuelve a entrar', la marca instalará sus dos puertas en varios puntos de Madrid.

Lo hará compartiendo escenario con algunas de las puertas monumentales más reconocidas de la ciudad, como la Puerta de Toledo, la Puerta Real y la Puerta de San Vicente.

Después de Navidades

Más allá de la campaña de Navidad, Juguettos ha desarrollado otras líneas de producto que permitan dar continuidad a la marca Imaginarium a lo largo de todo el año.

De hecho, Juguettos ha conseguido desestacionalizar su producto. “El sector vende entre el 60% y el 70% en la campaña de Navidad, pero nosotros el año pasado sólo el 48%”, asegura el director general.

Y el objetivo va en esa línea de desestacionalizar dado el bajo número de nacimientos en España. Un ejemplo de ello es potenciar los productos para coleccionistas con su 'Fan Zone', por ejemplo. Una estrategia vital que les permite celebrar ya medio siglo de vida.