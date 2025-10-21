Pepco inicia una nueva etapa en España tras aligerar estructura con el ERE y eliminar la comida de su surtido ‘low cost’

La compañía eliminó productos de alimentación para centrarse en moda, hogar y juguetes, optimizando así sus operaciones.

La empresa abrió su tienda número 4.000 en Europa en Madrid, destacando a España como uno de sus mercados más dinámicos.

Pepco ha implementado un ERE y cerrado tiendas en España, eliminando también la comida de su surtido.

En verano, la polaca Pepco anunció un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) y el cierre de tiendas en España. También eliminó la comida de sus establecimientos. Una situación que llevó a pensar que su modelo de negocio low cost en nuestro país empezaba a dar síntomas de agotamiento.

Sin embargo, el guion parece distinto. Hace poco la cadena de ropa y productos de hogar conocida popularmente como el 'Primark polaco' abrió su tienda 4.000 en Europa. El lugar escogido fue Madrid. No fue casualidad, sino que fue la oportunidad de silenciar esos rumores sobre su negocio.

“Junto con Italia, España es uno de nuestros mercados más dinámicos en términos de ventas comparables”, señala a EL ESPAÑOL-Invertia Jorge Gervasi, COO Europa Occidental en Pepco.

La compañía polaca asegura que España es uno de los países donde Pepco está creciendo con mayor rapidez. Prueba de ello es lo que pretenden conseguir antes de finalizar 2026: alcanzar los 275 locales.

Para ello tendrán que abrir 38 nuevas tiendas y no cerrar ninguna más de las ya acordadas en junio con los sindicatos.

Ese proceso de reestructuración en nuestro país se traduce en el cierre de 10 establecimientos a lo largo del año y el despido de 209 trabajadores.

Según el directivo, el objetivo es alinear su red “con el modelo estándar de Pepco”. Es decir, un modelo basado en la venta de productos básicos (ropa, hogar o juguetes) a precios accesibles (suelen estar de media por debajo de los 20 euros).

Sin alimentación

Dentro de esa estrategia, la empresa también sorprendió con cambios en su surtido en nuestro país: eliminó los productos de alimentación y las bebidas.

La decisión “está plenamente alineada con nuestra estrategia de simplificar las operaciones y centrarnos en nuestras categorías principales”, señala el directivo. Estas categorías son: moda para toda la familia, decoración del hogar, juguetes, mascotas y papelería.

La compañía ofrecía productos FMCG (Fast Moving Consumer Goods, por sus siglas en inglés). Se trata de bienes de consumo de rápido movimiento o alta rotación.

Se refiere a productos de consumo masivo que se venden rápidamente y a un precio relativamente bajo. Un ejemplo de ello son los refrescos, chocolatinas o chicles. En Pepco también podías encontrar toallitas para limpiar las gafas o artículos de belleza.

“La eliminación gradual de los productos FMCG nos ha permitido optimizar las operaciones, mejorar los márgenes y, sobre todo, adaptar nuestra oferta a las preferencias de los clientes”, asegura Jorge Gervasi.

Y eso es precisamente lo que opinan los expertos. “Pepco va a un modelo de negocio más rentable a base de volumen y con menores implicaciones operativas por tener perecederos”, explica a este periódico Javier Rovira, Marketing & Recruitment Director UBI Business School.

Y es que “trabajar en alimentación con estrategia low cost es complicado”, añade.

En este sentido, cabe preguntarse si la estrategia de Pepco es la acertada. Para el experto, en España los discount siempre tienen éxito, la cuestión es dar “con la ubicación y un mix de productos adecuados”.

Actualmente, Pepco ofrece alrededor de 530 categorías de productos, con unos 13.000 artículos disponibles en cada tienda. Suelen introducir aproximadamente 250 nuevos productos cada semana y 130 nuevas colecciones cada temporada.