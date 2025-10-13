La filial de Claire’s en España entra en liquidación tras la quiebra de la matriz en EEUU

La empresa busca soluciones para las tiendas en España, con un informe esperado del administrador concursal en dos meses.

Claire's en EE.UU. solicitó protección por bancarrota debido a deudas y aranceles, llevando a procesos similares en Canadá y Europa.

La filial española de Claire's entra en liquidación tras la quiebra de su matriz en EE.UU., afectando a 12 tiendas y 372 empleados.

España ha sido el siguiente mercado en el que Claire’s ha entrado en concurso de acreedores tras declararse en bancarrota su matriz en EEUU este verano. Nuestro país se suma a Reino Unido, Irlanda y otros países de Europa también.

En concreto, en septiembre Claire’s Accessories Spain solicitó de forma voluntaria el concurso de acreedores. La filial en España depende directamente de la de Reino Unido.

Según el auto del juzgado número 12 de Madrid, la “imposibilidad de abono de todos los créditos de vencimiento inminente” unida a “la ausencia de refinanciación”, arroja esta situación de “insolvencia”.

Debido a ello, se designó a Convenia Profesional como administrador concursal del proceso. La empresa dispone de dos meses para realizar un informe sobre Claire’s y buscar una solución para las tiendas que continúan abiertas.

Y esta es la principal preocupación: ¿qué pasará con las tiendas y sus empleados? En principio habrá que esperar al informe del administrador concursal, que ha declinado realizar declaraciones a este periódico.

En paralelo, se abrió la fase de liquidación en la que el administrador concursal evaluará si la empresa puede hacer frente a las deudas con sus acreedores. A finales de septiembre la sociedad quedó disuelta, según el Registro Mercantil.

En España, la filial se constituyó en 2003 y empezó su actividad comercial en 2005. A 31 de enero de 2024 contaba con 116 tiendas que daban empleo a 372 personas.

No obstante, este número de tiendas es bastante menor en la actualidad y se ha reducido a apenas 12, según consta en su web. La mayoría de ellas ubicadas en Madrid.

Además de la venta de bisutería, joyería, accesorios e indumentaria de moda y cosméticos, Claire’s se caracteriza por contar con un servicio de piercing en la oreja en sus establecimientos.

Bancarrota en EEUU

La situación en España está directamente relacionada con lo que ha ocurrido en EEUU. Tras 64 años en el mercado, el verano pasado Claire’s solicitó protección por bancarrota en su red de tiendas en este país.

La minorista de accesorios se vio afectada por su elevada deuda, la caída del consumo en Estados Unidos y, sobre todo, el aumento de costes derivado del crecimiento de aranceles impuesto por Estados Unidos a China, mercado principal de aprovisionamiento para Claire’s.

También en Canadá se declaró en bancarrota. Después, las filiales de Claire’s en Alemania, Francia y Austria llevaron a cabo procesos similares, al igual que las de Reino Unido e Irlanda.

Pero tan sólo dos semanas después de declararse la quiebra en EEUU, Claire’s llegó a un acuerdo con la firma de capital privado Ames Watson para vender su negocio por 140 millones de dólares (120,5 millones de euros).

La firma adquirirá unas 1.000 tiendas Claire's. El resto, 300 locales, cerraron durante el proceso de quiebra, según Wall Street Journal.

Caso parecido es lo que ha ocurrido en Reino Unido e Irlanda. Modella Capital, propietaria de la cadena de tiendas de manualidades Hobbycraft, ha adquirido poco más de la mitad de las tiendas (156) por 100 millones de dólares (86 millones de euros).

Interpath -administrador conjunto de algunas de las filiales de la empresa en el mundo- también ha cerrado la venta del negocio de Claire's en Suiza.

“Continúan las conversaciones con otras partes interesadas en relación con las entidades de Claire's en Francia, Italia y Polonia”, señaló. Ahora habrá que ver qué ocurre en España y si la marca tiene futuro de la mano de alguna otra empresa interesada en comprar el negocio.