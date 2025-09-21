Los negocios de Karlos Arguiñano en 2024: cae el beneficio de su restaurante-hotel, pero crece en otros

Karlos Arguiñano es uno de los cocineros más famosos de España gracias a sus programas de televisión y a sus chistes. Detrás de este mediático chef hay un imperio empresarial que gestiona junto a su mujer y sus siete hijos.

En concreto, el cocinero tiene un hotel-restaurante (Hotel KA) en un palacete de principios del siglo XX ubicado frente a la playa de Zarautz (Guipúzcoa) con 12 habitaciones.

En 1979 Arguiñano y su mujer María Luisa (más conocida como Luisi) abrieron dicho restaurante. Diez años más tarde llegó el hotel.

Y desde 2010, los hijos de Karlos Arguiñano dirigen este proyecto. Uno de ellos, Martín, es el que regenta el hotel.

Estos dos negocios, regentados bajo la sociedad Karlos Arguiñano Promociones SL, en los últimos años han estado en pleno crecimiento.

No obstante, en 2024 su facturación y su beneficio cayeron un 10,64% y un 36,38%, respectivamente.

En concreto, sus ventas fueron de 5,5 millones, mientras que sus ganancias bajaron a 283.046 euros, según las cuentas depositadas recientemente en el Registro Mercantil.

Otros negocios

Todo lo contrario que ha ocurrido con otra de las sociedades de la que es administrador y dueño: Irusta Gain SL. Esta compañía la creó en 1997 para gestionar negocios inmobiliarios.

En este caso, sus cuentas arrojan una facturación de 2,2 millones de euros, un 4,38% más que en 2023, mientras que su beneficio alcanzó los 258.677 euros, casi cuatro veces más que un año antes.

Amaia Arguiñano junto a su padre Karlos Arguiñano. Imagen de archivo

A día de hoy trabaja como una agencia de publicidad que cuida los derechos de imagen del chef a través de la productora, Bainet Media, desde donde el chef produce 'Cocina Abierta', su programa de televisión y gestiona los derechos de sus libros de recetas.

Dicha sociedad fue absorbida por Bainet Taldea, de la que la mujer del cocinero es administradora solidaria. En 2023 -datos más actualizado- ganó 5,7 millones de euros.

Asimismo, la familia tiene otros negocios como la bodega de vino 5K (que también cuelga de Bainet Taldea). Al frente del negocio vinícola está Amaia Arguiñano, la hija pequeña del cocinero.

Se encuentra en Aia, a 300 metros de altitud frente al Mar Cantábrico y muy cerca del parque natural Pagoeta. Aquí producen los txakolis K5, Kaiaren y K Pilota.

Escuela

Además, en 1996 el chef creó la Escuela de Hostelería AIALA en Zarautz (Gipuzkoa) con el objetivo de formar futuros profesionales de la hostelería y la gastronomía en un entorno moderno y privilegiado.

Y en su día llegó a ser vicepresidente de Asegarce, una sociedad para la organización de partidos de pelota en sus diferentes modalidades. No obstante, la sociedad está inactiva desde 2018.