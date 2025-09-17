Carrefour y Alcampo, incapaces de hacer frente a la crisis del hipermercado: no dejan de perder cuota en España

La crisis del hipermercado está impactando duramente en las dos cadenas francesas que operan en España: Carrefour y Alcampo. En lo que va de año no dejan de perder cuota de mercado y son incapaces de frenar la situación.

Quien más pierde es Carrefour. En los primeros ocho meses del año se deja un punto con respecto al mismo periodo del año anterior, según datos de Kantar.

Su cuota es del 9%. Sigue siendo el segundo distribuidor de España, sólo superado por Mercadona. Sin embargo, “Carrefour está muy penalizado por el hipermercado”, señala Bernardo Rodilla, Retail Client Director de la consultora.

En marzo de 2024 alcanzó su cuota más alta: el 10,4%. Desde entonces no ha dejado de caer. “Pierde compradores y no consigue compensar con el canal de proximidad”, añade Rodilla.

Y eso que la compañía apuesta firmemente por la proximidad con 1.100 Carrefour Express distribuidos por España. De hecho, este año abrirá en total más de 100 nuevos establecimientos en todo el territorio nacional, lo que supondrá superar las 1.600 tiendas.

Además, la compañía ha estado innovando y buscando nuevos públicos. Por ejemplo, en marzo abrió un supermercado en el metro de Madrid y esta misma semana hizo lo mismo en el aeropuerto catalán de El Prat.

Según Kantar, esto tampoco le ayuda a compensar su apuesta por la marca propia, con la que además gana peso.

Por lo que dar la vuelta a esta situación es complicado. No hay que olvidar que Carrefour es el mayor estandarte de este modelo de negocio con 204 hipermercados en nuestro país.

De hecho, la compañía francesa fue la que trajo a España este formato en 1973. El primer híper se ubicó en El Prat de Llobregat (Barcelona).

En peor situación está Alcampo, que alcanza su cuota más baja de la historia con un 2,8%. Pierde 0,3 puntos y su desplome se ha agudizado con la reestructuración de tiendas.

En su caso, no ha sabido amortizar las 223 tiendas que compró a Dia en 2023. De ahí que este año tuviera que poner en marcha un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afectó a unos 600 trabajadores y supuso el cierre de 16 tiendas.

El problema es que su evolución también “estará condicionada por lo que pase con el canal hipermercado”, señala Rodilla, quien reconoce que el cierre de una parte de su superficie conlleva reducción de cuota.

En la actualidad, tiene 80 hipermercados. Este año también anunció que reduciría metros cuadrados en algunas tiendas de este formato.

El futuro del hipermercado

Ante dicho contexto, con dos cadenas afectadas directamente por la crisis del hipermercado, cabe preguntarse qué podemos esperar de este canal.

"El hipermercado es el canal que más cuota pierde, algo que se veía antes de la Covid", explican desde Kantar. Luego repuntó con la pandemia y ahora vuelve a caer.

A largo plazo hay que tener en cuenta que el híper en términos de superficie ha perdido cuota. “Esta la han ganado las empresas de surtido corto (como Lidl o Mercadona) que han sustituido las grandes compras que se hacían antes”, continúan.

No obstante, la resistencia de este formato está en apalancarse en los factores que le hacen diferencial: permite realizar cestas más grandes, tiene un surtido más completo con muchas más marcas y apuesta por las promociones.

En el lado opuesto están Eroski (que ha ganado cuota) y Family Cash. Ambas siguen apostando por este formato con cierto éxito.