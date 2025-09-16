Restalia eleva un 6% sus ventas anuales comparables hasta agosto y supera los 220 M€

Restalia ha registrado unas ventas de más de 220 millones de euros en los ocho primeros meses del año a través de sus locales franquiciados, lo que supone un crecimiento de un 6% en términos de facturación comparable respecto al mismo periodo de 2024, ha informado la compañía en un comunicado.

La empresa ha afirmado que la buena marcha de la compañía y sus enseñas ha quedado reflejada en sus últimos resultados presentados, correspondientes al ejercicio 2024, una senda de crecimiento que continúa en 2025, en el que sus marcas "no han dejado de crecer".

Entre los resultados, destaca el crecimiento de las ventas de los locales franquiciados durante este verano, con un incremento en términos comparables del 5% respecto al año anterior.

La compañía considera que este aumento de ventas es significativo porque "se sitúa por encima de la media del sector de la restauración en España".

Según fuentes de las propias asociaciones sectoriales de la restauración y la distribución citadas por Restalia, el sector ha vivido "un verano con un crecimiento 'contenido', si no ligeramente negativo, que no ha cumplido con las expectativas esperadas".

El descenso del índice de confianza del consumidor, los incrementos de los precios, la pérdida de poder adquisitivo, la incertidumbre generalizada y hasta las altas temperaturas han influido sobre el consumidor nacional.

El consumidor ha racionalizado el gasto dirigiéndolo, en el caso de la restauración, hacia conceptos de "refugio económico" como es el caso de las marcas comerciales de Restalia, ha afirmado la empresa.

50 aperturas

La empresa también está consolidando un buen año en aperturas. Así, en este periodo el grupo inauguró 51 nuevos establecimientos de algunas de sus enseñas más reconocidas, como 100 Montaditos o The Good Burger (TGB).

Se trata de unos resultados que contrastan también con las tendencias actuales del mercado de la restauración comercial, que apuntan una desaceleración general en aperturas, ha indicado Restalia.

La expansión internacional también ha registrado hitos, como nuevas aperturas en Portugal y en Estados Unidos, concretamente en Florida, donde 100 Montaditos ha inaugurado dos nuevos locales y ultima una tercera apertura.

Restalia encara el último trimestre del año con el objetivo de alcanzar la apertura de 70 nuevas unidades de negocio durante este 2025, ha señalado la empresa, quien ha indicado que este objetivo se enmarca dentro de un "ambicioso" plan estratégico 2025-2030 que impulsará el desarrollo de la compañía tanto en el mercado nacional como internacional.

Según la compañía, con este plan y resultados, "Restalia se prepara para liderar una nueva etapa de crecimiento y consolida su posición como motor de referencia en la restauración organizada" en España.