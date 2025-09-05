China impone aranceles de hasta el 20% a ElPozo, Campofrío y otras empresas cárnicas españolas

El Ministerio de Comercio de China ha anunciado este viernes que impondrá, desde el próximo miércoles, aranceles temporales de hasta el 20% a empresas cárnicas españolas entre las que se encuentran El Pozo, Noel, Campofrío, Cárnicas Cinco Villas, Friselva o Sánchez Romero Carvajal.

En total, China impone aranceles de hasta un 62,4% a una serie de productos porcinos y derivados en el marco de una investigación 'antidumping' en represalia por las tasas comunitarias a los vehículos eléctricos.

En un comunicado divulgado en su página web, Comercio ha indicado que la mencionada tasa se aplicará a las compañías que no colaboren en sus pesquisas; para las que sí, el arancel será de un 20%, excepto en las empresas tomadas como muestra, para las que irán desde el 15,6% de la española Litera Meat al 32,7% de la holandesa Vion.

Además de las compañías españolas ya citadas, serán gravadas con un 20% otras como Frigoríficos Costa Brava, Costa Food Meat, Frigoríficos Andaluces de Conservas de carne, Cárnica Batallé, industrias cárnicas Loriente Piqueras, Cárnicas Frivall o La Comarca Meats.

Asimismo, están dentro del documento Fábrica matadero y despiece y Grupo Baucells Alimentació, Matadero Frigorífico Avinyó, Mafriges, Industrias Cárnicas Montronill…

Investigación

El pasado 10 de junio, cerca de cumplirse un año de su apertura, Pekín amplió hasta el próximo 16 de diciembre la investigación, que busca atajar una supuesta competencia desleal por parte de empresas europeas que estaría "causando daños" al sector chino. A su término, Comercio anunciará qué aranceles impone de manera permanente.

Las pesquisas de la cartera china tienen como objetivo la carne de cerdo o la casquería procedentes de la UE -tanto refrigerados como congelados-, así como grasa de ese animal y derivados de ella o de vísceras, productos entre cuyos principales proveedores figura España.

España, afectada

No obstante, cabe recordar que esta investigación excluye al jamón ibérico, uno de los productos más representativos de la gastronomía española a nivel mundial, o a los embutidos, que apenas venden en China. El país asiático es un importante destino para despojos y partes menos cotizadas en Europa como orejas, morros o pies de ese animal.

La UE llegó a destinar a China un 55% de sus exportaciones de cerdo en 2020 ante la falta de producción tras una grave epidemia de peste porcina africana, pero la cifra bajó al 30 % en 2023 a medida que se recuperaba la cabaña nacional.

En el caso concreto de España, en 2024 se exportaron unas 540.000 toneladas en productos porcinos a China con un valor de 1.097 millones de euros, cifra que representó casi el 20 % del volumen total exportado y el 12,5% del valor de las ventas exteriores del sector, según datos citados por la patronal porcina Interporc.

Además, la carne de cerdo es, según informes del Gobierno español, la segunda partida más importante dentro de las exportaciones agroalimentarias del país, tan solo por detrás del aceite de oliva.

Represalias comerciales

Aparte de España, otras naciones europeas que se verán afectadas por estos aranceles son Países Bajos o Dinamarca.

Ante los aranceles impuestos por Bruselas a la importación de vehículos eléctricos procedentes de China, el gigante asiático respondió abriendo investigaciones 'antidumping' contra los mencionados productos porcinos de la UE, así como contra el brandy o los lácteos.

Sin embargo, Pekín y Bruselas han protagonizado un relativo acercamiento en los últimos meses, en especial tras la escalada arancelaria desatada por el presidente estadounidense, Donald Trump.

Precisamente Estados Unidos había sido señalada el año pasado por los analistas del sector como posible beneficiada de los aranceles al cerdo europeo, junto a Brasil, Canadá o Argentina.

Un portavoz de Comercio aseguró hoy que China "ha demostrado prudencia y contención" en el uso de represalias comerciales contra la UE: "En 2025, China no ha iniciado nuevas investigaciones contra la UE. (...) La UE ha empezado seis".

"China se opone al abuso de represalias comerciales y sigue dispuesta a trabajar con la UE para resolver las fricciones comerciales a través del diálogo y las consultas, y proteger así de manera conjunta los intereses generales de la cooperación económica y comercial China-UE", agregó el vocero.