Kraft Heinz anuncia su divorcio una década después de la histórica fusión

Diez años después, el matrimonio formado por Kraft y Heinz se separa. El Consejo de Administración ha aprobado la división en dos nuevas empresas independientes que cotizarán en bolsa y que se repartirán algunas de las marcas icónicas como el ketchup Heinz o la mayonesa de Kraft.

La separación busca “maximizar las capacidades y marcas de Kraft Heinz”, a la vez que “reducir la complejidad, permitiendo a ambas nuevas compañías destinar recursos de forma más eficaz a sus distintas prioridades estratégicas”, según un comunicado de la compañía.

Las dos empresas resultantes serán ‘Global Taste Elevation’ y ‘North American Grocery’, aunque sus nombres se determinarán más adelante.

La primera se enfocará en salsas, untables y condimentos. Esta compañía incluirá una cartera de marcas icónicas con tres marcas valoradas en 1.000 millones de dólares: Heinz, Filadelfia y Kraft Macaroni Cheese.

Esta registró en 2024 unas ventas de 15.400 millones de dólares (13.229 millones de euros) y un resultado bruto de explotación (Ebitda) ajustado de 4.000 millones de dólares (3.436 millones de euros).

La segunda sociedad está dirigida por Carlos Abrams-Rivera y se dedicará a la alimentación. Incluirá una cartera de marcas reconocidas como Oscar Mayer, Kraft Singles y Lunchables.

Esta división generó el año pasado 10.400 millones de dólares (8.934 millones de euros) en ingresos, así como unos 2.300 millones de dólares (1.976 millones de euros) de Ebitda ajustado.

Se espera que las empresas cuenten con un amplio flujo de caja discrecional para invertir en crecimiento orgánico, retribuir capital a los accionistas y considerar transacciones estratégicas.

En conjunto, también se espera que se mantenga el nivel actual de dividendos.

Cabe recordar que desde mayo el Consejo de Administración ha estado buscando una solución para ser más rentables y generar más valor a los accionistas.

“Las marcas de Kraft Heinz son icónicas y apreciadas, pero la complejidad de nuestra estructura actual dificulta la asignación eficaz de capital, la priorización de iniciativas y el crecimiento en nuestras áreas más prometedoras”, afirma Miguel Patricio, presidente ejecutivo del Consejo de Administración de Kraft Heinz.