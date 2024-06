Trinity, dueño de Clarel, estudia invertir junto a grupos colombianos en industria y servicios en España

El grupo Trinity estudia nuevas inversiones en España. El propietario de la cadena de perfumerías Clarel seguirá ampliando su presencia en nuestro país, aunque para ello estudia alianzas con otros grandes inversores colombianos que quieran instalarse en el mercado español. Unos negocios que se pondrían en marcha en los próximos meses, sobre todo en industria y servicios.

Ha sido el presidente del grupo Trinity, Omar González, quien ha desvelado las intenciones del grupo inversor. En concreto, ha dicho que "acompañaremos" a otras empresas colombianas "siempre que se acomoden a nuestras capacidades de inversión". Y es que el grupo, ha dicho, tiene una capacidad limitada tras invertir 42 millones en la compra de Clarel.

Una estrategia que ya adelantó en EL ESPAÑOL-Invertia el CEO del grupo, Iván Trujillo, quien aseguraba el pasado mes de abril que ya cuentan con "un par de cosas atractivas en camino que esperamos contar próximamente". Señalaba, además, que "va a haber grupo Trinity para rato en España".

Omar González no ha querido desvelar cuáles son los negocios en los que se enmarcarán las inversiones, aunque sí ha dejado claro que ya tienen claro en dónde "no vamos a invertir" en España: "Inmobiliario y hoteles porque son intensivos en inversión; tampoco en agricultura porque no lo conocemos".

Sí ha abierto la puerta a "jugar un papel importante" en el sector de los servicios y en el de la industria. Iría en consonancia que la apuesta que hizo en febrero al entrar en la ronda de financiación de Home Burgers. La cadena de hamburgueserías tiene interés en aterrizar en España con un ambicioso plan de expansión.

Acompañar colombianos

El presidente de Trinity también ha abierto la puerta "a acompañar" a otros grupos colombianos que quieran invertir en España. La idea es "poner todo nuestro conocimiento al servicio de otras empresas que quieran dar el paso".

La idea es ampliar el número de inversores colombianos en nuestro país ya que, en este momento, tan sólo 800 empresas españolas invierten en Colombia frente a las 15 colombianas que lo hacen en el mercado español.

Omar González participa estos días en el VII Congreso Iberoamericano CEAPI que se celebra en Cartagena de Indias, Colombia. Aquí, el líder de Trinity ha criticado que sus colegas empresarios de Colombia miren tanto a Estados Unidos, ya que en España "existen grandes oportunidades" y no sólo en el sector inmobiliario, que es donde se centran normalmente las miras de los inversores colombianos.