El cava de Navidad en riesgo por la crisis: la sequía provoca que haya menos botellas y sean más caras

El Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que Freixenet ha anunciado para 615 trabajadores es el reflejo de la complicada situación que vive el sector del cava en España y la antesala a unas Navidades con menos botellas en el mercado y probablemente más caras. El Consejo Regulador ha aprobado medidas excepcionales, pero desde el sector no creen que salve la vendimia y se teme que este producto pierda cuota internacional frente a otros vinos espumosos como el prosecco italiano.

El origen de la crisis del cava radica en la sequía que asola Cataluña desde hace tres años. Esto hace que las cepas se sequen, se recoja menos uva y haya menos producción.

"La vendimia de este año va a ser muy mala, porque entre el 30% y el 40% de las cepas ya se está secando", asegura a este medio Antonio Domínguez, responsable del sector del cava de CCOO de Industria del Baix Llobregat, Alt Penedès, Anoia y Garraf, quien señala que la caída de la producción podría llegar a ser de 50 millones de botellas menos.

Arte EE

De ahí que se reduzca el número de botellas de cava que salen al mercado y se necesite menos mano de obra. Por tanto, las empresas prescinden de sus trabajadores. Y si la demanda sigue siendo alta, pero hay menos oferta, los precios corren el riesgo de dispararse.

Así, preocupa que el precio del cava aumente, "como ha pasado con el aceite de oliva", indica José Antonio Hernández, secretario general de CCOO de Industria de Cataluña. Algo que también avalan fuentes cercanas a las bodegas de la denominación de orgigen (DO), que aseguran que "habrá menos cava y será más caro estas Navidades".

Fachada de Freixenet.

Por lo que la situación es crítica. Y no hablamos de un sector cualquiera. La DO del Cava reúne más de 38.000 hectáreas de viña y a más de 6.200 viticultores.

Sus 349 bodegas asociadas están presentes en más de 100 países y su facturación alcanzó los 2.200 millones de euros en 2023 (año también afectado por la sequía).

Soluciones

Ante esta situación, el Consejo Regulador del Cava aprobó el pasado 18 de abril una especie de reserva a la que llamó 'Provisión de Garantía Cualitativa'.

"Esta provisión tiene el objetivo de crear un fondo de vino que cumpla con todos los requisitos y exigencias máximas cualitativas y de trazabilidad de la DO Cava y que potencialmente pueda servir de vino base para la elaboración de cava si se dan las condiciones que exijan liberalizarlo", señalan fuentes de la DO.

Para ello aprobaron tres medidas. La más destacada es que se permitirá utilizar uvas de viñedos que se encuentran en parcelas situadas dentro del territorio de la DO Cava, no inscritas en el registro de explotaciones vitícolas del Consejo Regulador, con un máximo de hasta un 15% en la producción de cada bodega elaboradora de vino base.

No obstante, en ningún caso podrá utilizarse más de un 15% de ese vino para la elaboración de Cava de Guarda (más de nueve meses de crianza), y siempre previa la autorización del Consejo Regulador.

Uvas de la DO del Cava. DO Cava.

Es decir, usar uva que tradicionalmente no se ha destinado para hacer cava, pero que podría usarse. Eso sí, nada de acudir a otras DO. La uva que se emplea tiene que estar dentro del territorio de la DO Cava. Hablamos de las cuatro zonas diferenciadas en España: Comtats de Barcelona, Valle del Ebro, Viñedos de Almendralejo (Extremadura) y Requena (Valencia).

Llamarlo o no 'cava'

Que esa uva pertenezca a la DO es determinante para, por ejemplo, poder llamar al producto final 'cava'. Lo advierte Rafael Del Rey, director general del Observatorio Español de los Mercados del Vino: Si no pertenece a la DO, atendiendo a las reglas de casos similares, no podría llevar ese nombre.

"Cuando esto ha pasado en otras DO con otros tipos de vino se han encontrado a veces productos sustitutivos, pero en ningún caso lo llamas con esa misma DO", subraya.

Con todo, la situación del cava es especialmente delicada, considera. Esta DO no ha sido la primera en sufrir escasez: ya la han vivido en el pasado el Albariño, en Galicia, con Ribera del Duero, ante heladas fuertes y con el Rioja, a finales de los años 90.

"La cuestión es qué consecuencias ha tenido. Y eso depende de si se pueden combinar unas añadas con otras", explica. Porque, por ejemplo, en tintos puede haber guardadas hasta tres cosechas en bodega con las que salvar la situación.

Cuando eso no sucede, algo que acostumbra a pasar en blancos y espumosos, cuya producción por regla general se vende íntegra en el año, "hay un problema". Aparece aquí el otro factor determinante para sobrevivir, ¿hasta qué punto puede haber uvas sustitutivas?

[Nerviosismo en el sector del vino ante el calor: la uva se la juega en julio, con precios ya altos en Jerez y Cataluña]

"En el caso del cava es complicado, porque ni tienes vino de otras añadas ni sustitutivos fáciles", apunta. Del Rey señala a soluciones futuras, como tener "carteras de producto más diversificadas".

Consistiría por ejemplo en tener líneas diferentes de espumosos junto con el cava, lo que daría más alternativas a venderlo, aunque no fuese posible usar la DO.

Beneplácito del Gobierno

El Gobierno, que se ha mostrado públicamente preocupado con la situación, ve con buenos ojos esta medida. "Teniendo en cuenta que es un producto con mucha demanda, lo que queremos es ver soluciones para ser capaces de tener más uva para hacer cava", afirmó hace unos días Fernando Miranda, secretario general de Agricultura y Alimentación.

Para CCOO estas medidas ya "llegan tarde" y creen que no tendrán impacto. De ahí que vayan más allá y pidan al Gobierno y al Consejo Regulador del Cava que amplíen el perímetro y "permitan coger uva de otras DO que no estén en el territorio específico del cava".

Pero aquí la DO es muy estricta y no quiere que el cava pierda calidad. Todas estas medidas son temporales y con validez de solo para la vendimia de este año y se aplicarán bajo las medidas de control de calidad de la DO que garantizará las exigencias cualitativas, de cata y trazabilidad, desde el viñedo y las partidas, con un control desde el origen y a lo largo de todo el proceso", indican.

[El grupo colombiano Trinity valoró hasta 50 oportunidades de inversión en España antes de comprar Clarel a Dia]

Otra de las soluciones a los problemas de sequía es la petición de la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) para que, con todas las garantías de seguridad sanitaria, permita el uso del agua reutilizada en la industria de alimentación y bebida.

Propone que sea un uso limitado a las labores de limpieza de las superficies, objetos y materiales que puedan estar en contacto con los alimentos. Alternativa que el Gobierno apoya, pero que obviamente no resuelve la crisis del cava.

Independientemente de las buenas intenciones de estos remedios, el porvenir no es muy halagüeño. "El problema de todo esto es que aunque llueva la cosecha de este año y las de 2025 se verá afectada por una menor producción", alertan desde el sindicato.

De ahí que no se descarten nuevos recortes de plantilla en otras bodegas. El ERTE de Freixenet es "preocupante" porque es la primera empresa del sector y "no descartamos que sea un efecto llamada y haya más empresas que vayan en cascada", señalan desde CCOO.

Otras, en cambio, descartan medidas de este tipo. Es el caso de Codorníu, desde donde aseguran que no se plantean recortes laborales porque ha hecho previsiones de aprovisionamiento “muy bien hechas” y está creciendo a doble dígito, tanto en ventas como en ebitda.

Eso sí, reconocen que la sequía les afecta, sobre todo, en la bodega de Codorníu en el Penedés, donde no se permite el regadío, y las viñas sufren un estrés hídrico muy importante después de tres años casi sin lluvias. Esto ha provocado que algunas mueran y el rendimiento a la hora de vendimiar sea mucho menor.

Peso internacional

La complicada situación del cava ha encendido las alertas en el sector, especialmente de cara al exterior por la importancia que tiene internacionalmente. Cabe recordar que en 2023 las ventas totales de cava ascendieron a 251,8 millones de botellas, representando una significativa subida de 1,09% con relación al año de 2022. De estas, el 68% proceden de exportaciones.

Alemania es el principal comprador de cava español (con 31,1 millones de botellas), seguido de Bélgica (22 millones de botellas), Estados Unidos (18,7 millones) y Reino Unido (17,8 millones).

Suecia sigue con determinado crecimiento y en el ranking de los 5 principales mercados (12,5 millones) seguida de Francia (10 millones) y Japón (9,6 millones), destacando la extraordinaria acogida del cava en un mercado monopolista de penetración más limitada.

Destaca también el crecimiento en mercados emergentes con gran potencial como Brasil (+75,82% hasta los 3,3 millones de botellas), Polonia (+34,62% hasta los 2,8 millones) y Estonia (+31,49% hasta los 1,1 millones).

Por ello, preocupa en el sector una subida de precio por la fuerte competencia con los vinos espumosos. “Fuera de España corremos el riesgo de que un problema coyuntural se convierta en algo normal y pierda cuota de mercado con los vinos espumosos”, señalan desde CCOO. Y aquí el prosecco italiano es uno de sus principales competidores. Y, en menos medidas, el champagne francés.

Y dentro del territorio español existe inquietud, aunque menor. En 2023, las ventas alcanzaron los 80 millones de botellas, un 4,02% más. Algo que demuestra que cada vez hay más consumidores en el país de origen que prefieren cava.