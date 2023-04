De repartir vino a Di Stéfano a copar las ventas en los ‘súper’: así se reinventa Félix Solís en la DO Valdepeñas

De la bodega de Félix Solís Avantis en Valdepeñas sale un millón de botellas de vino al día. Botellas, la mayoría de ellas, que acaban en los lineales de cadenas como El Corte Inglés, Carrefour, Eroski… Bien estando detrás de su marca blanca o bien con sus dos enseñas más conocidas, Viña Albali y Los Molinos. Esto sitúa a sus vinos como uno de los más vendidos en España, aunque su fuerte es la exportación.

En concreto, la empresa tiene una capacidad de producción de 300 millones de litros, lo que significa aproximadamente casi 350 millones de botellas, con un volumen de ventas en exportación del 65% y el 35% restante en territorio nacional tanto en alimentación como en hostelería. La compañía exporta a más de 115 países a través de 11 filiales internacionales.

Pero para llegar hasta aquí, hay que echar la vista atrás. Concretamente a 1952 cuando Félix Solís crea la bodega que hoy en día lidera la segunda generación familiar formada por cuatro hermanos. Uno de sus hijos, también Félix Solís, afirma que la clave estuvo en comprar una embotelladora en Madrid.

El presidente y CEO de Félix Solís Avantis, Félix Solís. Eusebio García del Castillo Europa Press

Desde allí, el actual presidente y CEO de Félix Solís Avantis recuerda las entregas de botellas de vino que realizaba en el domicilio del por entonces jugador del Real Madrid, Alfredo Di Stéfano. “Le llevábamos vino a su casa donde se reunía con el resto de jugadores del equipo después de los partidos”, recuerda.

Luego, en 1965, llegó la internacionalización. Primero a Andorra. Después a Alemania y, por fin, a EEUU. “Era un sacrificio importante” porque “había pocos españoles que vendieran vino en el exterior”, rememora en un encuentro con periodistas en su bodega de Valdepeñas. A la par, se había aliado con Makro para entrar en su canal de distribución y crecer a nivel nacional hasta estar en casi todos los supermercados hoy en día.

Proceso de envasado de vino en Félix Solís. Sandra Tobar.

Expansión e inversión

Dentro de su plan de expansión, la compañía vinícola está inmersa en la construcción de una bodega en Chile que contará con más de 30 millones de litros de capacidad. Estará lista para embotellar a finales de este año y para recoger la primera cosecha en el año 2023. Félix Solís Avantis ha invertido 25 millones de euros en esta nueva bodega.

Además, también acaba de invertir para ampliar sus instalaciones en Valdepeñas con la construcción de una nueva bodega de crianza completamente automatizada. Desde la compañía aseguran que se trata de una bodega “única en el mundo” con capacidad para 130.000 barricas de roble de 225 litros cada una.

Nueva bodega de Félix Solís en Valdepeñas. Sandra Tobar.

Las inversiones no paran. Félix Solís Avantis tiene previsto destinar 50 millones de euros en 2023 y 2024 a nuevas inversiones como, por ejemplo, nuevos equipamientos que mejoren la productividad y eficiencia energética y un almacén para el material auxiliar.

Y la compañía no descarta llegar a otra Denominación de Origen. Actualmente están en las DO de Valdepeñas, de La Mancha, de Ribera del Duero (con Pagos del rey), de Rueda, de Rioja y de Toro. “Nos interesa el albariño en Rías Baixas y ya fuera de eso no nos interesa nada más”, asegura el presidente de la compañía. De momento allí solo tienen acuerdos para producir El Pulpo, un vino que realizan con un socio de la zona.

Inflación y sequía

A pesar de estos planes, los últimos años han sido complicados. Primero por la pandemia y después por los efectos de la guerra. La compañía cerró el ejercicio 2022 con una facturación consolidada en torno a 360 millones de euros, un 15% más con respecto al año anterior.

Tuvo un incremento del 6% en los litros vendidos; sin embargo, el beneficio neto consolidado descendió un 25% debido al incremento significativo de los costes de producción (energía, vidrio, corcho…).

El director de marketing y exportaciones, Felix Solís. Eusebio García del Castillo Europa Press

Y aunque el director de marketing y exportaciones, Félix Solís (hijo del presidente), asegura que han absorbido parte de esos costes, también reconoce que han tenido que aumentar el precio del vino.

“El precio por litro exportado ha subido una media en España del 14%. No ha sido suficiente la subida de costes para absorber el incremento de costes”, explica. En 2023, también ha habido otra subida. “Esa subida esperamos que sea estable y no se vuelva a mover”, señala.

Sin embargo, tampoco son ajenos a los problemas de sequía que sufre gran parte del territorio español. “Nos preocupa”, señalan, aunque de momento es pronto para hacer previsiones.

Entremedias de todo esto, en 2021 la Audiencia Nacional admitió a trámite una denuncia de la Fiscalía para investigar si las bodegas de la DO de Valdepeñas Félix Solís, García Carrión, Bodegas Navarro López y Bodegas Fernando Castro comercializaron como crianza, reserva y gran reserva vinos que no cumplían los requisitos de elaboración, ni en periodo de envejecimiento ni en la permanencia en barrica de roble ni en botella.

Una situación que dañó la reputación de Valdepeñas hasta el punto de reconocer desde Félix Solís que la DO ha perdido entre un 25% y un 30% de ventas. “Ahora se está recuperando y hay garantía de trazabilidad de producto”, dicen.

