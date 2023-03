Inditex y sindicatos pactan un plan de igualdad único para todas las marcas del grupo

Después de más de seis meses de negociación, los sindicatos han llegado a un acuerdo con Inditex para cerrar un plan de igualdad único para todas las marcas. Es decir, dejará de haber uno para cada marca y todos los empleados estarán acogidos al mismo plan, según explican desde UGT.

Dentro de este plan, destacan medidas como la prioridad las personas de la plantilla actual frente a la contratación externa que cumplan con los requisitos en las nuevas aperturas y se garantizarán

En cuanto a las vacantes, tendrán que estar en la herramienta corporativa garantizando que la información sea accesible a toda la plantilla de la propia cadena e informar a la plantilla a tiempo parcial de las vacantes publicables iguales o superiores a 4 meses e indefinidas, de tiempo completo o de aumento de jornada, a través de los medios habituales que utiliza la empresa.

También se tendrá que garantizar que la formación obligatoria se imparta en horario laboral, y los gastos derivados de la misma son asumidos por la empresa y realizar acciones formativas de reciclaje profesional, en los puestos que por sus funciones o responsabilidades así lo requieran.

Asimismo, el plan incluye que se establecerá una jornada mínima diaria continuada de 4 horas y siempre que la duración de la jornada diaria continuada sea de hasta 4 horas se establece un periodo de descanso durante la misma de 15 minutos, a partir de 4 horas y hasta 6 horas será de 20 minutos, a partir de 6 horas será de 30 minutos.

"En aras de fomentar la conciliación de la vida familiar y laboral, se eliminarán los turnos partidos como régimen ordinario de trabajo, salvo que, por circunstancias relativas a la idiosincrasia de la tienda y la situación por puesto y/o preferencia de la persona trabajadora así lo establezca manteniendo la jornada continuada como prioritaria", señalan desde UGT.

Por parte de la empresa, se fomentará la eliminación de la última media hora destinada a la recogida en las tiendas que cierran a las 22:00 horas, para reorganizar las funciones del cierre y facilitar la conciliación, de mutuo acuerdo entre empresa y personas trabajadoras.

En cuanto a los fines de semana, la comisión de seguimiento del plan de igualdad concretará antes del 31 de diciembre de 2023, la puesta en marcha de un marco mínimo garantizado de descansos semanales, introduciendo un mínimo de fines de semana de calidad durante el año natural, para todas las marcas y territorios.

Antes de esa misma fecha, también se concretarán los compromisos efectivos del Grupo y de las marcas respectivamente, para la definición con carácter general de un mínimo de horas semanales contratadas en los contratos indefinidos a tiempo parcial.

Conciliación

En cuanto a la conciliación, en parejas de hecho se extiende, siempre que esté debidamente acreditada esta situación, los derechos de conciliación para parejas de hecho.

La empresa se compromete a concienciar al personal y sensibilizar sobre el uso de los medios electrónicos y dispositivos digitales en aras del respeto al derecho de desconexión digital, del tiempo de descanso, vacaciones, así como de la conciliación de la vida personal, laboral y familiar evitando el envío de mails, mensajes o whatsapps una vez finalizada la jornada laboral.

“No responder a estos mensajes no supondrá perjuicio alguno para las personas trabajadoras”, señalan desde UGT.

Por excedencias, se aumenta el tiempo de excedencia hasta 5 años para el cuidado de familiares dependientes (según criterio de la ley de dependencia), con reserva del puesto de trabajo. Y se incrementa el tiempo de excedencia hasta 5 años para el cuidado de descendiente hasta que el menor cumpla 5 años, con reserva de puesto de trabajo.

También se establece una licencia no retribuida de hasta 30 días para atender necesidades personales justificándolo debidamente con las siguientes condiciones: no se podrá unir a vacaciones excepto en periodos de adaptación escolar, el periodo mínimo de disfrute será de 10 días, si concurriesen 2 peticiones simultáneamente en el mismo centro se valorará, no podrán coincidir los puestos de máxima responsabilidad al mismo tiempo.

Se adaptará el horario a las personas trabajadoras cónyuge o pareja de hecho, hijo o hija permanezca hospitalizado y/o recibiendo un tratamiento derivado de una enfermedad o accidente grave, que requiera acompañamiento y mientras se mantenga esta situación.

Violencia de género

En los casos de movilidad geográfica por violencia de género y con el objetivo de hacer efectiva su protección o su derecho a la protección social integral, Inditex abonará los gastos correspondientes a desplazamiento de trabajadora y menores a cargo y mudanza de acuerdo a las políticas de la empresa (una vez se tenga la confirmación oficial de situación de violencia de género).

En los casos de movilidad geográfica por violencia de género se establecen 8 días naturales de permiso retribuido por búsqueda de nuevo domicilio, este permiso pasará a ser 5 días si es dentro de la misma provincia.

Se dará licencia retribuida al 100% por el tiempo necesario, una vez tengamos la confirmación oficial de situación de violencia de género, para la realización de gestiones administrativas, judiciales o médicas que le permitan hacer efectivo su derecho a la protección o a la asistencia sanitaria, psicológica y jurídica de la víctima como de sus hijos e hijas, entre otras muchas medidas en este apartado.

