El Gobierno aprueba una ley contra el desperdicio que obligará a los bares a ofrecer un ‘tupper’ para las sobras

El Consejo de Ministros ha dado luz verde al proyecto de ley de Prevención de Pérdidas y Desperdicio Alimentario. El objetivo es intentar evitar el desperdicio alimentario en España, especialmente en el canal horeca y en las cadenas de distribución.

“Es un instrumento jurídico pionero para prevenir lo que es una ineficiencia en la cadena alimentaria que tiene consecuencias económicas, medioambientales y éticas”, ha señalado el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas.

El Gobierno quiere evitar que “el 20% de toda la pérdida se produzca en toda la cadena y el 40% en la venta a la venta al por menor y las familias”. En total, se calcula que una pérdida anual de 250 euros por habitante o familia.

Para ello, una de las medidas estrella que se impondrá será la obligación a los operadores horeca de facilitar una bolsa, una caja o un tupper para que el consumidor de sus establecimientos pueda llevarse la comida si no la termina y no vaya a la basura. Planas ha incidido en que los ciudadanos tienen derecho gratuito a portar los alimentos que no han sido consumidos”

Esta medida afecta a bares, restaurantes y hoteles, entre otros, que, sin coste adicional, tendrán que informar de ello de forma visible, preferentemente en la carta o menú, tal y como ya se avanzó en octubre con la presentación del anteproyecto de ley.

Sanciones

De no cumplirse estas medidas, el régimen sancionador establece cuatro tipos de infracciones graves, todas ellas relacionadas con la donación de alimentos, que pueden ser penadas con multas de entre 6.001 y 150.000 euros.

Las causas de esta infracción son impedir mediante estipulación contractual la donación de alimentos; no donar o distribuir los excedentes a empresas o entidades de iniciativa social; o que las entidades sin ánimo de lucro receptoras no mantengan unas correctas prácticas de higiene en la conservación y manipulación de los alimentos.

También es causa de infracción grave la discriminación en el reparto de alimentos por alguno de los motivos mencionados más arriba. Se considerarán faltas muy graves, que pueden ser sancionadas con hasta un millón de euros, la segunda o posterior infracción grave reincidente.

