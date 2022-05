Mahou gana 103 millones de euros en 2021 gracias a la recuperación de la hostelería

Mahou San Miguel alcanzó en 2021 un resultado neto de 102,9 millones de euros, 100 millones más que el pasado año gracias al buen comportamiento del canal de alimentación y la recuperación paulatina de la hostelería. Sin embargo, la cifra queda alejada de los 192 millones de 2019.

La cervecera cerró con una cifra de negocio de 1.472 millones de euros, un 17,5% mayor que el año anterior y la más alta de su historia en un ejercicio marcado todavía marcado por la pandemia.

El volumen de ventas de la cervecera alcanzó los 18,7 millones de hectolitros, un 5,6% más que el año anterior, de los que 14,7 millones corresponden a cerveza y 4 millones a su negocio de agua.

Sede Mahou San Miguel

“Esto se debe a la recuperación de la hostelería”, ha asegurado Alberto Rodríguez-Toquero, director general de Mahou San Miguel, quien destaca que la apuesta por las terrazas ayudó a ello también. La compañía cervecera destinó más de 185 millones de euros en 2021 para ayudar a su reactivación y a que los establecimientos.

“En 2021, hemos recuperado la hostelería respecto a la alimentación, pero no estamos donde estamos”, ha detallado. Las ventas en hostelería han crecido un 30%.

Sin embargo, estos resultados no se repetirán en 2022 por la inflación. “Este año las ventas van a crecer pero hay una dinámica de costes como no lo ha habido nunca. No preveo que los resultados de este ejercicio igualen los de 2021 con la tensión de costes”, ha dicho.

En cuanto a una posible subida de precios por la inflación, el director general ha defendido que “mientras podamos aguantar vamos a seguir como estamos”, ha añadido. Pero la incertidumbre no permite al grupo mantener al 100% esto a largo plazo a pesar de que confían en que el ahorro embalsado ayude al consumo.

Por otro lado, el grupo cervecero ha destinado 28 millones de euros en innovación (el 6,5% de la venta neta).

Más empleo

Asimismo, Mahou San Miguel cerró el año con 3.800 profesionales, repartidos en sus ocho centros de producción, cuatro manantiales y plantas de envasado de agua, su sede corporativa, sus delegaciones comerciales ubicadas en 11 Comunidades Autónomas de nuestro país y sus oficinas internacionales. Esto supone que suma a su plantilla 194 empleados más.

Además, la compañía generó más de 144.000 puestos de trabajo indirectos y relacionados con su actividad en España.

En 2021, Mahou San Miguel siguió apostando por la transformación digital, con proyectos pioneros como su plataforma de relación con los clientes Rentabilibar o su tienda on line, que mantuvo la tendencia positiva de 2020 y superó el millón de euros de facturación.

