Marta Ortega será presidenta de Inditex el 1 de abril tras la renuncia de Pablo Isla

Pablo Isla cede la presidencia de Inditex a Marta Ortega, la hija del fundador Amancio Ortega, a partir del 1 de abril de 2022, según un hecho relevante enviado a la Comisión Nacional del Mercado de los Valores (CNMV). La textil también cambia al consejero delegado.

Carlos Crespo -actual CEO- cede el testigo a Óscar García Maceiras, que hasta ahora era secretario general. Crespo pasa con efecto inmediato a ser director general de Operaciones, Transformación Sostenible y Digital.

Con ello, el Consejo de Administración culmina el proceso de relevo generacional iniciado en 2011 con la sustitución de Amancio Ortega en la presidencia de Inditex. Los nombramientos serán sometidos a la ratificación de la próxima Junta General de Accionistas.

Pablo Isla ha estado al frente de Inditex durante los 17 años en que ha dirigido la empresa, primero como vicepresidente y consejero delegado desde 2005 y, a partir de 2011, como presidente. Durante este período, Inditex se ha convertido en la principal compañía de su sector a nivel mundial y un referente en materia de Sostenibilidad y Transformación Digital. Pablo Isla continuará como presidente hasta el próximo 31 de marzo.

Por su parte, Marta Ortega Pérez ha desarrollado su actividad en distintas áreas del grupo durante los últimos 15 años y, en particular, ha dirigido el reforzamiento de la imagen de marca y propuesta de moda de Zara, área que seguirá supervisando.

De hecho, en los últimos meses había dado un paso al frente para postularse a un cargo de mayor responsabilidad. Así lo aseguró en una entrevista en ‘The Wall Street Journal’. En ella ha dado un paso adelante y se ha mostrado como el arma secreta de la compañía textil.

“Bajo su liderazgo se han materializado campañas con los más reputados creativos del sector como Steven Meisel, Fabien Baron, Karl Templer o Luca Guadagnino, así como el lanzamiento de nuevas colecciones premium, incluyendo Zara SRPLS y Charlotte Gainsbourg by Zara”, recuerda la compañía en un comunicado.

Pablo Isla se ha despedido agradeciendo al consejo y Amancio Ortega el apoyo y confianza. “Ahora creemos que es el momento de abordar esta nueva etapa, con Marta Ortega como presidenta y Óscar García Maceiras como Consejero Delegado, cuya designación ya se anticipaba desde su incorporación a la empresa por su capacidad y cualidades”.

“He vivido en esta empresa desde mi infancia y he aprendido de todos los grandes profesionales con los que he trabajado durante los últimos 15 años. Siempre he dicho que dedicaría mi vida a desarrollar el legado de mis padres, mirando al futuro pero aprendiendo del pasado y al servicio de la compañía, nuestros accionistas y nuestros clientes, en el lugar donde se considere que soy más necesaria”, ha dicho Marta Ortega.

