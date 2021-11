Ribera del Duero no descarta subidas del precio del vino y cierra la vendimia de 2021 con 109 millones de kilos

Viñedo de la DO Ribera del Duero.

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ribera del Duero ha finalizado la vendimia de 2021 con más de 109 millones de kilos de uva que califican de “excelente estado y calidad”. Y lo hacen en medio de un contexto de crisis de suministro y aumento de materias primas de la que las bodegas de esta DO no son ajenas.

“Hay incremento de precios del 25% de materias primas. Estamos viviéndolo con incertidumbre como todo el mundo. ¿Dónde nos va a llevar? Esa es la pregunta que me gustaría responder”, señala a EL ESPAÑOL-Invertia Enrique Pascual, presidente de la DO Ribera del Duero, quien añade que “parece que al principio no pinta bien y puede acarrear problemas a todo el mundo”.

Y uno de esos problemas es la subida del precio del vino para los consumidores. Desde la DO Ribera del Duero consideran que “tienen que subir” ya que las materias primas (botella, corcho, cartón, energía…) “están aumentando un 25%”. Por ello, lo lógico es que se repercuta “para no perder”. No obstante, se habla de posibles subidas inferiores a los costes de producción.

Miguel Sanz, director general CRDO Ribera del Duero y Enrique Pascual, presidente CRDO Ribera del Duero

Asimismo, reconocen que “hay que hacer previsiones a largo plazo ahora” ante la crisis de suministros en algunos materiales concretos como, por ejemplo, los estuches de madera. A pesar de ello, Miguel Sanz, director general de la DO Ribera del Duero, asegura que “no faltará vino en España” ni habrá desabastecimiento. Hay que tener en cuenta que durante la Covid no se vendió todo el vino previsto y las bodegas tienen suficiente stock.

Y lo dicen en un momento en el que el sector del vino comienza a recuperar ventas pérdidas por la pandemia, como las correspondientes a la hostelería. “Hay un crecimiento de entre el 9% y el 10% sobre 2019 dentro de la DO Ribera de Duero”, han afirmado.

De hecho, la DO también mira al futuro y se marca como retos la “consolidación en España como producto diferenciado y la internacionalización como elemento clave con el objetivo de llegar al 40% y ayudar a las bodegas a exportar”, explica Miguel Sanz. Ahora, de las 307 bodegas de la DO, solo 100 exportan.

También quieren centrarse aún más en el consumo entre jóvenes “porque son los consumidores del futuro”, dicen. Una estrategia en la que llevan inmersos desde hace años con iniciativas como el Sonorama Ribera, campañas en redes sociales y patrocinios en los premios Feroz o la Seminci.

Buena vendimia

De vuelta a los datos de la vendimia, el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ribera del Duero finaliza la vendimia de 2021, que tuvo lugar del 9 de septiembre hasta finales de octubre, con más de 109 millones de kilogramos de uva recogidos en excelente estado y calidad. Se trata de unos 13 millones menos que en 2020. “Hay un 10% menos en tinto y un 50% menos en blancas”, añaden.

Recogida de uva en DO Ribera del Duero.

De estos, casi 786.000 han sido de albillo mayor, la variedad blanca autóctona de la Ribera del Duero que también es la base de elaboración de tintos y rosados de la DO. En esta campaña se ha recogido un porcentaje significativamente menor de albillo mayor, prácticamente un 50% menos.

Y eso, ¿a qué se debe? Pues según explican a este medio a la climatología, la sequía y la ausencia de lluvias durante el inicio de la campaña que ha supuesto que el tamaño de las bayas de albillo mayor haya sido menor, pues esta variedad blanca comienza a recogerse antes. Como resultado, no obstante, se ha obtenido una uva de albillo mayor de gran calidad, que ofrecerá vinos blancos con atributos excelentes para los consumidores.

La recogida de la uva tinta de Ribera del Duero se inició en las semanas posteriores, con la campaña ya arrancada y la blanca en bodega. Coincidió justo con un cambio en la climatología, tras días de lluvias que afectaron muy positivamente en su ciclo de maduración, acelerándolo.

Las primeras catas realizadas de las elaboraciones de este año han dejado muy buen sabor de boca. La de 2021 será una añada que ofrecerá vinos con gran potencia de color, jugosos, disfrutables en boca e intensos en su expresión.

Además, el Consejo Regulador de la Ribera del Duero ha implementado oficialmente este año un sistema de autocontrol, con el que las más de 300 bodegas que forman parte de la DO y sus viticultores se encargan de introducir los datos relativos a la uva recogida.

Sigue los temas que te interesan