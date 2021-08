Marta Ortega sobre su papel en Inditex: "Siempre estaré en cualquier sitio en el que la empresa me necesite"

Marta Ortega, la hija pequeña de Amancio Ortega, ha hecho su presentación ante los medios de comunicación en un extenso reportaje en 'The Wall Street Journal Magazine' en el que ha dado pistas sobre su futuro en Inditex, donde actualmente es product manager de las marcas de la multinacional textil.

Ortega se ha mostrado "abierta" a adoptar el cargo que Inditex considere necesario para ella, aunque sus preferencias apuntan a que quiere estar cerca de los productos de la compañía". "Siempre estaré en cualquier sitio en el que la empresa me necesite", ha explicado Marta Ortega. Ha dicho además que aunque no tiene pensado adoptar un cargo formal en la ejecutiva de la empresa, está "abierta" a ello.

"Para ser honesta, me gustaría estar cerca del producto. Creo que es lo que mi padre siempre hizo", ha indicado en el reportaje titulado "Por qué Marta Ortega es el secreto del éxito de Zara".

En el reportaje, la hija pequeña de Amancio Ortega ha hecho un repaso de su trabajo dentro de la compañía indicando que visita las tiendas de la compañía casi todas las semanas, como parte del papel que desempeña en la supervisión de ropa de mujer y la imagen de la marca.

Grandes números

"Intentamos buscar el mejor diseño. Respetamos el trabajo de las personas", dice, a la vez que indica que el 50 % de la firma se dedica al diseño de alguna manera. Y es que 140 patronistas y un centenar de costureras trabajan en la sede coruñesa de la marca.

Ortega prefiere centrarse en el producto ya que reconoce que está lejos de los grandes números de una de las mayores multinacionales españolas con unos ingresos netos superaron los 16.000 millones en el 2020.

"Obviamente somos una gran empresa, pero siento que no es tan grande, no sé nada sobre las grandes cifras. Ni si quiera queremos hablar de ello, en nuestro trabajo diario no es algo que nos preocupe", afirma.

Pablo Isla

Para la hija del fundador de la multinacional, el impacto de la marca en el mundo radica en la autenticidad: "Tenemos nuestra propia identidad. Y hemos estado desarrollando nuevos productos desde cero durante mucho tiempo".

La publicación estadounidense también incluye declaraciones del presidente ejecutivo de Inditex, Pablo Isla: "Marta es muy humilde. Pero al mismo tiempo, por supuesto, tiene opiniones firmes sobre muchas cosas diferentes".

El primer ejecutivo de Inditex que lleva una década en el cargo adelanta que el papel de Marta Ortega será más significativo en la próxima década, a medida que Inditex se centre cada vez más en la sostenibilidad.

