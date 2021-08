Marta Ortega concede su primera entrevista y desvela el secreto del éxito de Zara

Durante años, el éxito de Inditex ha sido objeto de estudio dentro y fuera de nuestras fronteras. Su humilde fundador, Amancio Ortega (85 años), es uno de los hombres más ricos del mundo. Por ello, su historia se ha convertido en una de las más interesantes. Para alcanzar el éxito dentro del sector empresarial, el de León ha contado con importantes aliados. Entre ellos, su hija Marta Ortega (37), quien ha concedido su primera entrevista.

La empresaria, que siempre ha evitado el foco mediático, ha conversado con WSJ Magazine, la revista del periódico estadounidense The Wall Street Journal, uno de los diarios económicos más reputados a nivel mundial. El medio ha publicado su interesante entrevista bajo el título "Por qué Marta Ortega Pérez es el secreto del éxito de Zara".

Dejando su vida personal en segundo plano, la hija de 'El jefe' -como llaman a Amancio- se ha centrado en su faceta profesional y ha desvelado que no solo su labor y la de su padre han convertido a Inditex y, sobre todo, a su marca cabecera, Zara, en una empresa líder dentro la industria de la moda. "No se trata de que una sola persona haga un buen trabajo. Somos un equipo", ha asegurado la empresaria, quien ha destacado el principal talento de su progenitor. En su opinión, él ha sido el responsable de conseguir el personal que ha hecho triunfar a la compañía de textil. "Creo que nunca fue el mejor en nada particular, pero fue el mejor en encontrar a la mejor persona para hacer cada cosa", ha comentado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de WSJ. Magazine (@wsjmag)

Durante la entrevista, Marta Ortega, que de momento no cuenta con ningún cargo ejecutivo dentro de la empresa, también ha hablado sobre los retos que se le presentan para el futuro. Aunque como todo destino es incierto y desconoce lo que pueda pasar en los próximos años, la empresaria tiene claro dónde quiere estar. "Nunca sabes tu futuro y estoy abierta a él. Pero para ser sincera, me gustaría quedarme cerca del producto. Creo que es lo que mi padre siempre hizo", ha asegurado.

Los grandes números que maneja Zara también ha sido un tema de interés para la mencionada revista estadounidense. Sin embargo, sobre esto, Marta Ortega ha dado poca información. "Obviamente somos una gran empresa, pero siento que no es tan grande. No sé nada sobre grandes cifras. Ni siquiera queremos hablar de ellas. En nuestro trabajo diario no es algo que nos preocupe", ha sentenciado la ejecutiva, cuya rutina laboral también ha sido expuesta por la publicación.

Amancio Ortega y su hija Marta, en una imagen captada 2018. Gtres

"Al igual que su padre, que todavía acude a la oficina casi todos los días, Ortega Pérez se sienta entre los compañeros de trabajo de Zara", presenta WSJ Magazine. "Cualquiera que busque pistas sobre el éxito de la empresa puede empezar por considerar dónde trabaja Marta: en una mesa compartida de estilo industrial, con sillas giratorias y enrollables de color negro estándar. A solo unos metros de distancia, en esta oficina blanca de planta abierta en las afueras de La Coruña, una ciudad portuaria en Galicia, la región más al noroeste de España, se encuentra el mismo tipo de silla y escritorio que usaba Amancio Ortega", añade.

En medio de la historia y las declaraciones de la empresaria, el reportaje de WSJ Magazine muestra varias fotografías de Marta Ortega en blanco y negro, captadas por el reconocido fotógrafo Steven Meisel, también artífice de algunas de las campañas de Zara. En las instantáneas, la hija de Amancio posa con prendas en tonos oscuros y su melena midi ondulada.

[Más información: La íntima amistad de Marta Ortega y Sofía Sánchez de Betak que sobrevive a las 'traiciones' empresariales]

Sigue los temas que te interesan