Agnès Dion (Bonduelle): “No vamos a poder alimentar a todo el planeta con el 100% de productos bio”

Por raro que parezca, un 90% de la población española está preocupada por el cambio climático, según el Eurobarómetro realizado en 2020 por la Comisión Europea. Una preocupación que se traslada a empresas como Bonduelle, que en los últimos años trabaja en construir la agricultura del futuro desde la sostenibilidad, pero conscientes de que la producción bio no es ilimitada.

“Para mí, la agricultura del futuro es una mezcla de tecnología y naturaleza desde el respeto a ella”, asegura Agnès Dion, directora general de la zona sur de Europa, específicamente en España, Portugal e Italia, en una entrevista en Invertia.

La directiva apoya los productos bio -de hecho, su compañía los comercializa-, pero es consciente de que realizar “una agricultura 100% bio es muy difícil”. Por ello afirma que “no vamos a poder alimentar a todo el planeta con el 100% de productos bio”. No hay que olvidar que existen las plagas, entre otros factores que afectan a la propia agricultura.

Agnès Dion, Bonduelle.

No obstante, la empresa francesa fundada en 1853 lleva años implicada en trabajar en la nueva agricultura del futuro, donde nuestro país también tendrá un papel clave. “España tiene un lugar muy importante en la agricultura. Hay muchos productos que se exportan a Europa. A veces puede no tener una imagen no tan sostenibile, pero se está trabajando mucho para mejorar las cosas y se están poniendo las pilas”, apunta.

Además, algunos datos invitan al optimismo. Entre ellos, destaca que la sociedad española se preocupa cada vez más por preservar el medioambiente. Tanto es así que en 2020 los españoles depositaron casi 19 kilos de plástico en uno de los más de 388.000 contenedores amarillos que hay en España. Respecto al año anterior, 2019, esto supone un aumento del 8,5%.

Sostenibilidad

Un compromiso que la compañía también lleva a sus productos. Recientemente, ha lanzado su nueva campaña ‘100% comprometidos, 100% sostenibles’, con la que ha llevado a cabo la renovación de su packaging en la totalidad de su gama de conservas -maíz, guisantes, judías verdes y brotes germinados- en toda Europa. Esto se suma a que el aluminio de las latas ya era un material 100% reciclable, así como el cristal de sus frascos.

Gracias al nuevo packaging, producido en cartón 100% reciclable, la compañía dejará de utilizar 170 toneladas de plástico al año en Europa, 25 de ellas en España. Y es que, entre las principales novedades, la nueva cobertura de cartón utiliza un 30% menos de material frente a un envase que cubriera por completo las latas.

Asimismo, sus productos ya llevan en el packaging el semáforo nutricional Nutriscore que tanta polémica ha causado en España con productos como el aceite y el jamón. “El sistema me parece muy claro y muy fácil de entender para los consumidores”, sentencia la directiva de Bonduelle.

La compañía, líder en la venta de maíz y guisantes en lata con el 27% y 26% de cuota de mercado en España, respectivamente, reconoce que en plena Covid hubo un boom por la alimentación saludable. Tanto es así que las conservas vegetales y productos congelados en el segmento de retail fueron lo que más creció en ventas, mientras que la parte dirigida a la restauración quedó más tocada.

