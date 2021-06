Dija llega a España: así es la app creada por dos ex Deliveroo que reparte en 10 minutos la compra del 'súper'

El delivery se consolida con la pandemia y siguen surgiendo aplicaciones dedicadas a este servicio. Dija es una startup británica que garantiza al usuario la entrega a domicilio de la compra del supermercado en menos de 10 minutos. Acaba de llegar a Madrid y tiene prevista una gran expansión por España.

Esta nueva aplicación ha sido fundada por dos exdirectivos de Deliveroo, que a finales de 2020 levantaron 20 millones de dólares con el apoyo de Blossom Capital, Creandum e Index Ventures, en una de las mayores rondas en etapa semilla de la historia de Europa.

Lo que caracteriza a Dija del resto de las startups es que sus repartidores están siempre disponibles hasta las dos de la madrugada. También tiene como garantía que si el pedido no llega en 10 minutos, el cliente recibe tres meses de repartos gratuitos. "Garantizamos que un helado no llegue derretido o que un producto no este a punto de caducar", sostiene David Alonso Martinez, responsable del lanzamiento de Dija en España.

La compañía funciona y puede cumplir con estos plazos en un tiempo tan rápido porque ya cuenta con seis dark stores en la capital. Los conocidos como supermercados fantasmas son locales donde la empresa almacena, gestiona y distribuye los productos que oferta a sus usuarios.

Trabajadores en nómina

Dija aterriza en España justo cuando se acaba de aprobar la Ley Rider, el real decreto ley que modifica el Estatuto de los Trabajadores y que obligará a plataformas digitales de reparto a contratar a sus repartidores en un máximo de tres meses.

La particularidad de esta startup británica es que son pioneros en España en ofrecer seguridad laboral a todos sus repartidores y lo que sostiene la Ley Rider es política propia de la compañía. Tienen a todos sus trabajadores en nómina, con contrato indefinido, cobertura en bajas médicas y ausencias, vacaciones… Además de proporcionarles todo el material que necesitan para desempeñar su labor, como moto, cascos, uniforme, así como también equipos de protección ante la Covid-19.

Los fundadores de Dija, Alberto Menolascina y Yusuf Saban

El algoritmo de la aplicación, al tener trabajadores en nómina, no perjudica de ninguna manera al sueldo fijo del trabajador, ni sus condiciones laborales. Los turnos de los repartidores son rotativos. Estos son establecidos por su gerente de tienda o el equipo de operaciones, intentando siempre adaptarlos a su disponibilidad y revisados de manera semanal.

Dija tiene actualmente 100 empleados en España, entre riders, trabajadores de tienda y oficina, y planea llegar a los 1.000 de aquí a final de año como parte de su expansión por España.

Imagen a proyectar

"Lo más importante es que ve el consumidor en nosotros y los que llevan su pedido a casa, son los riders", explica David Alonso. "Es básico que nuestro trabajador este motivado", afirma a Invertia.

Dija promueve la compra de productos que realmente el consumidor necesita, evitándole hacer una compra al por mayor de comida que probablemente no acabe consumiendo en su totalidad. También favorece la sostenibilidad usando bicicletas y motos eléctricas.

Y se ha unido a Too Good To Go para combatir el desperdicio de alimentos y dar una segunda oportunidad a toda la comida que no se haya vendido antes de la hora de cierre en sus centros.

"Queremos estar donde esté el consumidor y este, cada día valora más la imagen de las compañías y su compromiso con sus empleados y la sostenibilidad", explica el directivo.