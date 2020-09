El fabricante de gel 'Covid' de Mercadona dispara sus ventas hasta los 134 millones

Suavizantes y Plastificantes Bituminosos (SPB), empresa interproveedora de productos de limpieza de Mercadona bajo la marca Deliplus o Bosque Verde, ha cerrado el ejercicio 2019 con una facturación de 134,4 millones de euros, un 5,54% más que en 2018, según las cuentas depositadas recientemente por la empresa en el Registro Mercantil.

SPB obtuvo un resultado de explotación de 8,6 millones euros, superior a la cifra del ejercicio anterior. El resultado antes de impuestos ha pasado de 3,7 millones de euros en 2018 a 8,2 millones de euros en 2019, multiplicándose por dos.

La firma fue fundada en 1963 y desde el año 1997 suministra productos de la marca recomendada de Mercadona. El 86,02% de la cifra de negocio de la sociedad se concentra en un único cliente, Mercadona (87,22% en el ejercicio 2018). El porcentaje es tan alto para un solo cliente que la empresa auditora (Milla, Martínez y Asociados Auditores), dedica un “párrafo de énfasis” para destacar este dato, sin que afecte a su opinión de auditoría, detallan.

Jabón de manos Deliplus de Mercadona.

Curiosamente, las siglas de esta empresa valenciana también son las mismas que usa Mercadona para definir su política comercial SPB (Siempre Precios Bajos), que utiliza de forma exclusiva y que consiste en garantizar el menor precio unitario de los productos, con la mejor calidad, de forma permanente.

Previsiones

Estos datos se corresponden con el ejercicio 2019, momento en el que el coronavirus no había hecho su aparición en España. “Si bien es difícil a la fecha de formulación de estas cuentas anuales hacer unas previsiones sobre la expansión de esta pandemia y sus efectos sobre la economía”, según explica la empresa. Esta señala que “atendiendo a su situación particular no ha sufrido incidencias productivas, financieras o personales en la misma, lo que le ha permitido continuar su actividad con normalidad”.

Gel desinfectante de Mercadona.

Una vez declarado el estado de alarma, los productos higiénicos de Mercadona, especialmente el gel desinfectante y el jabón de manos fabricado por SPB, dispararon sus ventas. De hecho, la sociedad estima que la evolución previsible de los negocios va a ser positiva durante 2020 por lo que espera incrementar, para dicho ejercicio, tanto la cifra de negocios como los resultados.