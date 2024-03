Los centros comerciales se orientan más al ocio y la restauración y aprovechan las sinergias del 'e-commerce'

Los centros y parques comerciales están cada vez más orientados al ocio y la restauración. El objetivo ya no es únicamente comprar; de hecho, esto puede no llegar a producirse. La meta es proporcionar una "experiencia de mayor valor añadido" que incentive un consumo más amplio. Además, el auge del e-commerce está creando sinergias de la que estos espacios se están beneficiando.

"En los últimos años, la tendencia es un crecimiento en superficie destinado a ocio y restauración", asegura en una entrevista con EL ESPAÑOL Invertia Eduardo Ceballos, presidente de la Asociación Española de Centros y Parques Comerciales (AECC). Aunque la pandemia congeló esos planes temporalmente, desde 2021 se ha retomado un camino al cual todavía le queda recorrido, explica el líder de esta patronal.

Según Ceballos, el crecimiento de la restauración viene impulsado por la tendencia a comer fuera de casa y porque quienes abren establecimientos en centros comerciales son grandes franquicias. "Es una oferta muy dirigida por franquicias con planes de expansión potentes y que ofrecen un precio medio que encaja con los clientes de estos espacios", explica.

De acuerdo con la Asociación Española de Centros y Parques Comerciales (AECC), las ventas en los centros comerciales crecieron un 9,6% en 2023, alcanzando una facturación récord de 52.051 millones de euros.

Y si bien todavía no han recuperado la cifra de 2 millones de visitantes de 2019 -están a algo menos de 200.000-, al sector esto no les preocupa mientras las ventas sigan creciendo. De hecho, el dato medio de ocupación de locales es del 94%. La rápida recuperación tras la covid-19 ha supuesto que no crezca la desocupación, como si ocurrió durante la Gran Recesión, y eso pese al impacto de la inflación.

"Hay una tendencia en los centros comerciales de no ir solo a comprar", continúa Ceballos sobre ese aumento del espacio destinado al ocio. Según los últimos datos, el porcentaje de superficie ocupada por la restauración, el ocio y los servicios se sitúa en el 30%. Lejos todavía del 70% restante del comercio, pero con un claro aumento año a año.

Es algo que, para el presidente de AECC, responde a una dinámica de los consumidores basada en "mezclar el placer y el tiempo libro con la compra". Ante esto, a los centros y parques comerciales no les queda otra que evolucionar para "ofrecer mejores servicios de todo tipo", de manera que el cliente se sienta más cómodo.

"Sinergias económicas"

Sobre el impacto del cada vez más pujante comercio electrónico, Ceballos reconoce que, en un primer momento, antes de la pandemia, sí que existió cierta preocupación. En especial "a nivel de mercado e inversores". Sin embargo, continúa, a estas alturas, "las dudas se han despejado".

El consumidor, asegura el presidente de AECC, quiere seguir acudiendo a la tienda física, aunque consuma online; "eso es así y se ha visto", asevera. Por tanto, resume Ceballos, "el impacto del e-commerce existe", pero no lo ven "como un enemigo". De hecho, indica que son los propios operadores y marcas grandes los que lo incentivan, sin por ello desatender la venta física, a través del Click & Collect.

"Se trata de una fórmula que tiene muchas ventajas para todas las partes", afirma Ceballos. Al cliente le permite comprar y recogerlo eligiendo el momento, mientras que, para los comercios, reduce el coste logístico.

Además, hacer la recogida se traduce en que el cliente pueda comprar más (ya sea en la misma tienda o en otras del centro comercial) y también en que aproveche "para tomar el café" o acudir a alguno de los espacios de ocio. "Es una fórmula ganadora", resume.

Asimismo, apunta que hay empresas nativas digitales que han dado el salto a los centros comerciales, como Hawkers o Fútbol Emotion. "Abren tiendas bonitas, con valor añadido", indica Ceballos. De esta manera, se produce una "hibridación de los canales" que consigue "optimizar procesos y buscar sinergias económicas".

"Va a haber un crecimiento paralelo, porque al final el cliente consume en ambos canales", sentencia el presidente de AECC.