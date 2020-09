Lidl lanza sus quesos gourmet españoles e internacionales por menos de 2,5 euros

Se atrevieron a testar la ‘Quesería de Lidl’ en mayo, mes en el que España estaba bajo un estado de alarma provocado por el coronavirus, y el resultado fue un éxito. Meses después, Lidl ha decidido extender al resto de supermercados su apuesta por quesos gourmet españoles e internacionales a precios inferiores a 2,5 euros.

“Las ventas han aumentado un 50% en esa sección”, señala el gerente de compras FMCG de Lidl España, Jaume Rivera, quien ha asegurado en una presentación online que “queremos ser la referencia de los amantes del queso”. De momento están presentes en 400 de las 609 tiendas de Lidl en España. El resto de las tiendas “se irán mirando individualmente” si encaja o no la categoría, señalan.

Dentro de su oferta se encuentran cuatro quesos españoles de Lidl reconocidos por su calidad en el prestigioso certamen World Cheese Awards 2019, algunos con denominación de origen.

Así, se pueden encontrar 20 clases diferentes de quesos, diez españoles y diez internacionales. Y entre los de procedencia nacional, se encuentran las DO Idiazabal y DO Queso Manchego. “La idea es ir desarrollando. Las 20 referencias no es el tope, sino que se irán añadiendo más”, explican desde la cadena alemana.

'La Quesería de Lidl' está formada actualmente por diez quesos elaborados en España y diez referencias internacionales, todos ellos de marca propia de Lidl y con precios entre los 0,99 y 2,39 euros la cuña de 100 gramos.

Boom de los quesos

Según datos recientes de la consultora Kantar, la categoría de quesos en España creció en valor un 19,5% de enero a julio de 2020, lo que refuerza su relevancia en las cestas y los hogares españoles.

Con este movimiento, Lidl busca dar respuesta a este aumento de la demanda por parte de los consumidores, posicionar los quesos españoles en el segmento premium y convertirse en la primera opción de compra para el llamado cheese lover y el consumo de degustación.

Actualmente la compañía ya es el segundo retailer en cuota de mercado en esta categoría (7,7%), así como en penetración y en generación de mayor número de actos de compra de quesos.

Apuesta por el producto español

Lidl es un firme defensor del producto español. La compañía destaca por ser de las cadenas de supermercados con mayor volumen de compra a pequeños proveedores y por disponer de un gran número de referencias regionales. En total, el volumen de compra española de Lidl asciende a más de 4.600 millones de euros.

En España, los productos nacionales que llenan los lineales de Lidl suponen ya más del 70% del total de la oferta. Así, la compañía trabaja con más de 750 proveedores españoles a los que Lidl apoya de manera incondicional actuando como plataforma internacional: el 55% del volumen de compra a proveedores nacionales es exportado a otros mercados europeos en los que opera la compañía.