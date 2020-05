Mango, Inditex y Tendam reabren más tiendas a partir de este lunes

Arranca la fase 1 del confinamiento, en la que abrirán solo las tiendas de ropa y complementos de menos de 400 metros cuadrados en zonas que hayan pasado de fase pero que no están en centros comerciales. Así que se sumarán nuevos establecimientos de Inditex, Tendam y Mango tras hacerlo previamente con cita previa la pasada semana.

Inditex fue la primera en abrir algunas tiendas. Lo hizo el pasado jueves con establecimientos de Zara, Uterque, Stradivarius y Zara Home en provincias como Madrid, Córdoba o Barcelona. Fueron la avanzadilla y este lunes abrirá más tiendas, aunque la compañía no detalla el número concreto.

La firma fundada por Amancio Ortega ya trabajaba en un plan de medidas de seguridad para la apertura de tiendas. Plan que se ha ido retocando estos días, añadiendo algunas especificaciones nuevas para los empleados.

Las tiendas tienen previsto realizar dos turnos de limpieza, el de siempre a puerta cerrada y otro a puerta abierta. También se dispondrá de gel hidroalcohólico en las zonas de caja, en las comunes, en la entrada de la tienda para los clientes, en los almacenes internos a la tienda y externos y hasta en los probadores.

Como novedad, en las cajas de cobro se dotarán de pantallas protectoras de metacrilato o material similar que permita una protección de seguridad con el cliente. Las colas se organizarán procurando una separación de 2 metros y se limpiará el dispositivos de cobro en cada cambio de equipo de caja.

Mango sigue su estela

El pasado viernes Mango inició la apertura de 10 tiendas de menos de 400 metros cuadrados con cita previa. “En función de los resultados, si sigue habiendo tiendas (de menos de 400 metros cuadrados y que no estén en centros) que no puedan abrir porque la zona donde están ubicadas no ha pasado de fase, se podría replicar esta fórmula”, señalan desde la compañía, que cuenta con 120 tiendas en España con als características permitidas.

La compañía va a realizar una limpieza exhaustiva de todas las tiendas de manera previa a la apertura con productos desinfectantes. Además, se limpiarán y cambiarán los filtros de las máquinas de climatización y se incrementará el caudal de renovación del aire.

Los probadores se mantendrán abiertos siempre y cuando esté permitido y se realizará un control de acceso. Además, se abrirán sólo parcialmente (alternando uno abierto con uno cerrado) para mantener una distancia de seguridad, entre otras medidas.

Tendam

Por su parte, el grupo Tendam abrirá desde este lunes 130 tiendas, de las 812 que tienen en total (el 15% del parque total de tiendas en España). De ellas, 79 son de Women’secret, 50 de Springfield y una de Fifty. Ninguna de Cortefiel cumple con las medidas exigidas por esta fase.

Al igual que el resto del sector, Tendam pondrá en marcha una serie de medidas de seguridad e higiene. Así, por ejemplo, los probadores se desinfectarán después de cada uso y se incentivará el pago con tarjeta o móvil.

Las tiendas tendrán un aforo limitado para garantizar la distancia de seguridad, el personal llevará guantes y mascarillas y se recomienda a los clientes el uso de mascarillas, guantes y gel desinfectante.

Por otro lado, se ampliará plazo devoluciones, para que el cliente pueda probarse tranquilamente en casa y se dará prioridad a los colectivos de riesgo.