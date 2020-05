Guía para 'ser normal' desde el lunes: mascarilla en el metro, cita previa en las tiendas y sin amigos en casa

Este lunes 4 de mayo comenzaremos el camino "a la nueva normalidad" tras el coronavirus. Será una andadura que empezará en toda España con la reapertura de pequeños comercios, restaurantes, archivos y el entrenamiento de los deportistas de alto nivel.

Esta fase 0, también denominada como Preparación para la desescalada, ha tenido un preludio este sábado con la posibilidad de realizar actividad física individual y los paseos con personas del mismo hogar, siempre en las franjas horarias establecidas por el Ministerio de Sanidad.

Se trata de un pequeño paso para volver a ser 'normal', aunque no será hasta el lunes cuando comencemos a notar cambios en nuestras vidas. ¿Qué va a ocurrir a partir de entonces? Son muchas las dudas que surgen, y vamos a intentar responderlas en esta pequeña guía.

La gran duda, ¿reuniones en casa?

La respuesta es no. No será hasta la fase 1 cuando se puedan celebrar reuniones en casa. Por tanto, todavía quedará tiempo para que podamos reencontrarnos con nuestros amigos y familiares en nuestro domicilio.

El comercio: cita previa y preferencia de mayores

Los pequeños comercios con una superficie inferior a los 400 m² que cerraron con el estado de alarma (como peluquerías, tiendas de ropa o ferreterías) vuelven a abrir sus tiendas. Eso sí, solo podrán atender con cita previa.

La atención será individualizada, no se podrá hacer uso del lavabo salvo urgencias, y las personas mayores de 65 años tendrán preferencia en los espacios de tiempo establecidos para su paseo diario (de 10 a 12 de la mañana y de 7 a 8 de la tarde).

En aquellos pequeños municipios donde sus habitantes no encuentren los productos que necesitan, o no haya tiendas, podrán desplazarse a la localidad más cercana. No habrá límite de kilómetros, pero se pide cierta responsabilidad social, según fuentes del Gobierno.

¿Podré probarme la ropa en las tiendas?

El pequeño comercio tendrá que ser muy estricto con la higiene, según la norma del Gobierno. Todos los elementos susceptibles de tener contacto físico con varias personas (pomos de las puertas, perchas, papeleras, etc.) deberán ser desinfectados con frecuencia. La ropa, por ejemplo, una vez que alguien la pruebe tendrá que ser higienizada antes de que otra persona pueda probársela. Los probadores, limpieza tras cada uso.

Además, estos locales han de ser higienizados dos veces al día (una como mínimo al final de la jornada) y todos los uniformes lavados cada día. Como no podía ser de otra manera, los empleados de estos establecimientos no pueden tener síntomas del Covid-19 ni estar en cuarentena.

¿Cómo me van a cortar el pelo?

En el caso de las peluquerías, centros de estética o fisioterapia, lugares donde la distancia interpersonal es casi imposible, el Gobierno establece que tanto clientes como empleados han de utilizar mascarillas y debe haber un espacio mínimo entre la clientela de dos metros.

Restaurantes: para llevar

Las órdenes ministeriales que publica el BOE este domingo y entran el vigor el próximo lunes también regulan un paso más en la vuelta a la normalidad en los restaurantes y cafeterías. Hasta ahora solo se podía pedir comida a domicilio a través de páginas web, aplicaciones o el teléfono. A partir del 4 de mayo se puede ir a recoger el pedido, con ciertas limitaciones.

Para empezar, no se puede consumir la comida en el interior del restaurante. Además, debe haber un espacio físico que garantice una distancia de dos metros entre las personas que acuden a recoger el pedido. Habrá un cliente por cada trabajador en el mostrador de entrega.

Mascarilla obligatoria en el metro

Tal y como ha explicado este sábado el presidente del Gobierno, el uso de mascarillas será obligatorio para usuarios y conductores de transporte público en todos los municipios durante la fase 0.

Para ello, Pedro Sánchez ha indicado que se repartirán seis millones de mascarillas en los principales nodos de transporte de todo el país. Además, se entregarán otros siete millones a la Federación de Municipios y Provincias, y 1,5 millones a Cáritas y al CERMI.

Por ahora, durante la fase 0 se mantiene un uso limitado del transporte privado. En concreto, dos personas por vehículo y en diagonal. No será hasta la fase 1 cuando se permitan más de dos ocupantes del coche.

La recuperación del deporte profesional

A partir del lunes, los deportistas de élite pueden volver a los entrenamientos. Eso sí, como en el resto de actividades profesionales, con limitaciones especificadas en la orden ministerial correspondiente.

En este ámbito hay que dividir tres colectivos:

- Deportistas de alto nivel. El entrenamiento será individual, dentro de la misma provincia, sin límite de tiempo y con entrenador.

- Resto de deportistas federados. Entrenamiento individual, al aire libre, dos veces al día (de 6 a 10 de la mañana y de 8 a 11 de la noche), dentro del propio municipio y sin entrenador.

- Ligas profesionales. Los entrenamientos deben ser básicos, es decir, individuales. Si un miembro de la plantilla diera positivo por Covid-19, habría que certificarlo, aislar al jugador y hacer pruebas a sus contactos más estrechos.

Vuelven las reformas

Tras la vuelta de la actividad en la obra pública y construcción el lunes 13 de abril, ahora le toca el turno a las pequeñas obras de reforma.

La intención del Gobierno es que sólo se retomen en aquellos pisos o locales que estén vacíos, y los trabajadores tendrán que adoptar medidas básicas de higiene, distancia interpersonal y llevar mascarillas.

También exige que se evite el contacto de los trabajadores con los vecinos de la finca y maximizar las medidas de seguridad e higiene en zonas comunes. Por ejemplo, deben avisar previamente a los vecinos con fecha y hora en el caso de un servicio de mantenimiento de cualquier suministro.

En el caso de obras en comunidades de propietarios, se exige que haya una especie de 'pasillos' para la reforma para evitar el contagio y que no haya contacto con el vecindario. Si no se puede garantizar, la obra no puede realizarse.

Los archivos, mejor por vía telemática

El lunes también abren sus puertas archivos, bibliotecas y museos. En el caso de los primeros, todas las consultas deben hacerse por vía telemática siempre que sea posible. Si tuviera que ser presencial, solo hasta diez documentos y una vez finalizada esa consulta el libro tendrá que permanecer en cuarentena durante diez días.

Museos y bibliotecas no podrán superar un aforo del 30% mientras se mantenga la fase de la desescalada programada por el Ejecutivo.

El preludio de lo que está por venir

Si bien casi toda España aún está en la fase 0 de la desescalada, hay cinco islas que por su realidad sanitaria frente al Covid-19 pasarán este lunes a la fase 1. Estas son Formentera (Baleares), La Gomera, La Graciosa y El Hierro (Canarias).

Para que se hagan una idea de lo que supondrá el siguiente paso, en estas islas el lunes ya podrá haber reuniones de hasta diez personas en cualquier sitio (interior o exterior). Eso sí, será obligatoria la distancia interpersonal de dos metros y no estará permitida la presencia de personas vulnerables como son los mayores o individuos con dificultades respiratorias.

Otro ejemplo. El coche. El uso de transporte privado, como se apuntaba anteriormente, estará permitido para personas que vivan en la misma vivienda en vehículos de hasta nueve plazas sin uso obligatorio de mascarilla ni limitación de ocupantes. En caso de no cohabitar, será obligatorio el uso de mascarillas y solo podrán viajar dos personas por fila.