Thiess (ACS) se adjudica dos contratos mineros de cinco años en Mongolia y prevé alcanzar los 800 empleados

Thiess opera en Mongolia desde 2007 y ha reforzado su presencia local participando en proyectos varios, consolidando su actividad en Oyu Tolgoi desde 2016 a través de TKAJV.

¿Cómo ha sido la presencia de Thiess en Mongolia hasta estos nuevos contratos?

Ya supondrá que Oyu Tolgoi se convertirá en la mayor operación subterránea de Thiess y generará más de 110 empleos a corto plazo; a futuro puede aumentar capacidad operativa y mantenimiento local.

¿Qué consecuencias tiene para la operación de Oyu Tolgoi que Thiess alcance cerca de 800 empleados?

Incluye gestión de activos de la planta de tratamiento de carbón, gestión de la cadena de suministro, apoyo técnico y servicios de planificación para mejorar la eficiencia y la fiabilidad operativa.

¿Qué incluye el contrato con Energy Resources en la mina Ukhaa Khudag y para qué sirve?

Ejecutará minería subterránea: desarrollo de galerías, instalación de sistemas de soporte del terreno y construcción de infraestructuras para extracción por hundimiento por bloques.

Thiess es la compañía de servicios mineros del grupo ACS especializada en explotación y mantenimiento de minas a nivel mundial, presente en Mongolia desde 2007 y en Oyu Tolgoi desde 2016.

¿Quién es Thiess, la filial de ACS que se ha adjudicado los contratos en Mongolia?

El segundo contrato contempla servicios de gestión de activos de la planta de tratamiento de carbón en la mina Ukhaa Khudag para Energy Resources.

Los nuevos trabajos generarán más de 110 empleos y permitirán a la plantilla alcanzar los 800 trabajadores en la zona.

La empresa prestará servicios de minería subterránea en Oyu Tolgoi, una de las mayores explotaciones de cobre y oro del mundo, gestionada por Rio Tinto.

Thiess, filial de ACS, se ha adjudicado dos contratos mineros en Mongolia con una duración de cinco años cada uno.

Thiess, compañía del grupo ACS especializada en servicios mineros a nivel mundial, ha conseguido dos nuevos contratos en Mongolia con una duración de cinco años cada uno.

Estas adjudicaciones permitirán a la empresa ampliar su actividad en el país.

Los acuerdos contemplan la prestación de servicios de minería subterránea en Oyu Tolgoi, una explotación gestionada por Rio Tinto, y trabajos de gestión de activos para Energy Resources en la mina Ukhaa Khudag.

La compañía opera en Mongolia desde 2007. Durante este tiempo, ha reforzado su presencia local y ha participado en distintos proyectos mineros, ofreciendo servicios de explotación y mantenimiento en diferentes puntos del país.

En la mina Oyu Tolgoi, Thiess (ACS) trabajará junto a Khishig Arvin (TKAJV) en distintas actividades de minería subterránea.

Entre ellas figuran el desarrollo de galerías, la instalación de sistemas de soporte del terreno y la construcción de infraestructuras necesarias para la extracción mediante el método de hundimiento por bloques.

Estos trabajos contribuirán al desarrollo de una de las mayores explotaciones de cobre y oro del mundo. Además, está previsto que el proyecto genere más de 110 nuevos empleos durante los próximos meses.

La plantilla podría alcanzar cerca de 800 trabajadores, lo que convertiría a Oyu Tolgoi en la mayor operación de minería subterránea de Thiess en todo el mundo.

Con este nuevo contrato, la compañía consolida su actividad en esta explotación, donde lleva trabajando desde 2016 a través de TKAJV.

Gestión de activos

En virtud del acuerdo con Energy Resources, Thiess prestará servicios de gestión de activos de la planta de tratamiento de carbón (CHPP) en la mina Ukhaa Khudag.

El contrato incluye la gestión de activos, la gestión de la cadena de suministro, el apoyo técnico y los servicios de planificación para contribuir a unas operaciones eficientes y fiables.

Esta adjudicación amplía la relación de larga trayectoria de Thiess con Energy Resources y refleja un compromiso compartido con la seguridad, la excelencia operativa y la mejora continua.