CIMIC (ACS) se adjudica un contrato de 478 millones de dólares para ampliar la red eléctrica de Australia

Los trabajos, impulsados por Western Power dentro del proyecto Clean Energy Link – East, está previsto que comiencen en octubre de 2026.

Las obras incluyen la ampliación de la terminal eléctrica de Shotts y la construcción de nuevas líneas eléctricas de alta capacidad de 330 kV.

El proyecto ampliara la red de transporte eléctrico al este de Collie para facilitar la conexión de nuevas instalaciones de energías renovables.

CIMIC, filial de ACS, se ha adjudicado tres paquetes de obras por 478 millones de dólares a través de su filial UGL en Australia Occidental.

El grupo australiano CIMIC, a través de su filial UGL, se ha adjudicado tres paquetes de obras por 478 millones de dólares para ampliar la red de transporte eléctrico de Australia Occidental.

Los trabajos forman parte del proyecto Clean Energy Link – East (CEL-East), impulsado por Western Power.

El objetivo de esta iniciativa es reforzar las infraestructuras eléctricas de la región para facilitar la conexión de nuevas instalaciones de energías renovables y mejorar la seguridad del suministro, según detalla la empresa del grupo ACS.

En concreto, el proyecto contempla la ampliación de la red eléctrica al este de Collie, una zona situada en Australia Occidental.

Esta actuación permitirá incorporar nuevas fuentes de energía renovable y contribuirá al objetivo de alcanzar las cero emisiones netas en 2050.

Los trabajos adjudicados a UGL se desarrollarán al sur de Perth e incluyen la ampliación de la terminal eléctrica de Shotts, de 330 kilovoltios (kV), así como diversas actuaciones preparatorias en las instalaciones de Muja.

Además, la compañía construirá nuevas líneas eléctricas de alta capacidad, también de 330 kV, para conectar las terminales de Muja, Shotts y Cordering.

Estas infraestructuras incorporarán cuatro nuevos circuitos eléctricos, lo que permitirá aumentar la capacidad de transporte de energía de la red y responder al crecimiento futuro de la demanda.

Según las previsiones de la compañía, las obras comenzarán en octubre de 2026.

El consejero delegado de CIMIC, Jason Spears, ha destacado la importancia de desarrollar nuevas infraestructuras eléctricas para acompañar la transición energética de Australia.

En este sentido, ha señalado que la necesidad de contar con grandes redes de transporte eléctrico es cada vez mayor a medida que el país avanza hacia un modelo energético con menos emisiones de carbono.

Por su parte, el director general de UGL, Sam Goldsmith, ha subrayado que este contrato permitirá a la compañía seguir colaborando con Western Power en una de las mayores transformaciones de infraestructuras de Australia Occidental.

Asimismo, ha defendido la experiencia de UGL en la ejecución de grandes proyectos energéticos y su capacidad técnica para desarrollar instalaciones de esta envergadura.

La ampliación de la red permitirá conectar nuevas plantas eólicas y solares, reforzar la fiabilidad del suministro eléctrico y dar respuesta a las necesidades energéticas de las empresas y de la población de Australia Occidental.