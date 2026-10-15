ACS y Acciona llevan a los tribunales el contrato de la I-24 de Tennessee en EEUU tras hacerse con él Ferrovial

El consorcio encabezado por Ferrovial prevé el inicio de las obras en 2029 y su puesta en servicio para el año 2034.

El proyecto está valorado en 9.200 millones de dólares e incluye el diseño, construcción y operación de carriles exprés durante 50 años.

Las empresas solicitantes buscan aclarar si el proceso de selección llevado a cabo por el Departamento de Transporte local se realizó con transparencia e igualdad.

ACS y Acciona han recurrido ante los tribunales la adjudicación a Ferrovial del contrato de la autopista I-24 en Tennessee (EEUU).

ACS y Acciona, que competían en consorcio por la autopista I-24 de Nashville (Tennessee, EEUU), han recurrido ante los tribunales la adjudicación del proyecto a Ferrovial, efectuada por el Departamento de Transporte e Infraestructuras Multimodales del estado (NDOT).

Ambas compañías buscan aclarar si el proceso de selección se llevó a cabo con transparencia y en condiciones de igualdad para los licitadores, según ha informado Efe.

Con anterioridad, las dos sociedades ya habían elevado al departamento estatal varias peticiones de aclaración sin obtener respuesta. El pasado agosto, un consorcio encabezado por Ferrovial resultó elegido para impulsar los carriles exprés de la interestatal I-24 Southeast en Nashville, capital de Tennessee.

La australiana Transurban y Tikehau Star Infra, perteneciente al grupo francés Tikehau Capital, completan el consorcio DriveTN, que asumirá la financiación, el diseño, la construcción, la operación y el mantenimiento de un proyecto valorado en 9.200 millones de dólares. Asimismo, aportará a Tennessee un valor concesional estimado de 24.800 millones de dólares.

Ferrovial prevé cerrar la financiación de la concesión, con un horizonte de 50 años, antes del fin del plazo contractual fijado para julio de 2027, tras haberse alcanzado el cierre comercial el 30 de septiembre.

La iniciativa pretende mejorar la movilidad en un corredor clave que conecta desde la I-40, al este de Nashville, hasta la I-840, en las proximidades de Murfreesboro. Se trata de la mayor operación de estas características en la historia del estado y, a la vez, de la primera asociación público-privada de transporte en Tennessee.

El cierre comercial, formalizado el 30 de septiembre, define las condiciones contractuales y da paso ahora a la fase hacia el cierre financiero, previsto para julio de 2027.

El plan incluye la ejecución de dos carriles de peaje dinámico por sentido a lo largo de unos 42 kilómetros, mientras que los cuatro carriles generales existentes seguirán siendo gratuitos y permanecerán bajo responsabilidad del TDOT.

Las obras cuentan con un plazo estimado de ocho años y su arranque está programado para 2029, con entrada en servicio en 2034, según expuso recientemente el CEO de Ferrovial, Ignacio Madridejos.

La concesión incorporará un sistema de tarifas dinámicas, con peajes que variarán en función de la demanda y el estado del tráfico, con el fin de asegurar velocidades y tiempos de viaje previsibles.

El esquema contempla un límite flexible a partir del cual las tarifas pueden incrementarse sin fórmula predeterminada y sin tope máximo. Superados ciertos umbrales, una parte de los ingresos se comparte con TDOT. El desarrollador retiene el 100 % de los ingresos por peaje hasta los 3,2 dólares por milla.