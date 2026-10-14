Cox invertirá 2588 millones de euros en El Salvador para modernizar el agua y la energía

Cox estructurará la financiación a través de project finance con entidades internacionales, reforzando su estrategia de expansión en América Latina.

Los proyectos energéticos prevén desarrollar plantas solares de hasta 400 MW, baterías de hasta 1.000 MWh y una central de ciclo combinado con terminal de regasificación.

El plan se ejecutará en los próximos tres años y abarca cuatro alianzas para modernizar la energía solar, el almacenamiento con baterías, el gas natural y la gestión del agua.

La empresa española Cox invertirá 2.588 millones de euros en El Salvador tras alcanzar un acuerdo con el Gobierno presidido por Nayib Bukele.

Cox ha alcanzado un acuerdo con el Gobierno de El Salvador para poner en marcha un plan de inversiones valorado en 2.588 millones de euros (2.900 millones de dólares).

El objetivo es desarrollar y modernizar infraestructuras clave de agua y energía en el país, según ha comunicado este miércoles la compañía presidida por Enrique Riquelme.

El acuerdo se ha firmado en la Casa Presidencial entre el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y el presidente ejecutivo de Cox, Enrique Riquelme.

La colaboración contempla cuatro alianzas estratégicas centradas en el almacenamiento de energía, la generación solar fotovoltaica, el gas natural y la gestión del agua y el saneamiento.

Con esta operación, la empresa española da un nuevo impulso a su expansión en América Latina. Además, consolida su actividad como compañía integrada, capaz de desarrollar, financiar, construir, gestionar y mantener infraestructuras esenciales de agua y energía.

En el marco de esta colaboración, Cox aportará su experiencia industrial, tecnológica y financiera para mejorar la seguridad energética de El Salvador, impulsar el uso de energías renovables y ampliar y mejorar los servicios de abastecimiento de agua y saneamiento, según ha explicado la compañía.

En materia energética, está previsto que el Estado participe como socio en los proyectos. Por su parte, Cox se ocupará de organizar la financiación a través de fórmulas de financiación de proyectos (project finance), con la participación de bancos internacionales, organismos multilaterales y agencias de crédito a la exportación.

También asumirá el desarrollo, la construcción, la gestión y el mantenimiento de las infraestructuras. Todo ello estará sujeto a las autorizaciones necesarias y a la firma de los acuerdos específicos.

Los proyectos se llevarán a cabo durante los próximos tres años. La compañía prevé completar las autorizaciones correspondientes y avanzar en la firma de los acuerdos concretos durante las próximas semanas.

En materia de almacenamiento energético, el acuerdo contempla el desarrollo de sistemas de baterías conectados a la red eléctrica nacional, con una capacidad inicial estimada de entre 440 y 500 megavatios hora (MWh), ampliable hasta 1.000 MWh.

Estas instalaciones contribuirán a reforzar la estabilidad del sistema eléctrico y facilitarán una mayor integración de energías renovables.

La alianza incluye también el desarrollo, junto con la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), de dos plantas solares fotovoltaicas con una capacidad inicial estimada de 200 megavatios (MW), ampliable hasta 400 MW.

Asimismo, está previsto desarrollar una terminal de regasificación de gas natural licuado y una central de ciclo combinado de aproximadamente 380 MW.

Estas infraestructuras reforzarán la capacidad de generación y contribuirán a posicionar a El Salvador como un hub energético regional.

Por último, el acuerdo contempla actuaciones para mejorar la gestión del agua y el saneamiento, ampliar la cobertura y reforzar la calidad del servicio.

Alianza a largo plazo

El acuerdo forma parte del programa del Gobierno de El Salvador para modernizar las infraestructuras nacionales de energía y agua y consolidar al país como destino de inversión en la región.

"Nuestro compromiso con El Salvador y con Latinoamérica es a largo plazo. Pondremos al servicio del país nuestra experiencia como utility de agua y energía para reforzar su sistema eléctrico, incorporar más energía renovable y mejorar el servicio de agua. Con la terminal de gas natural, El Salvador se convertirá en la referencia y el hub energético más importante de la región. Agradecemos al Presidente Bukele y a su Gobierno la confianza depositada en Cox", ha señalado Enrique Riquelme, presidente ejecutivo de Cox.

"Este acuerdo nos permite atraer inversión internacional para contar con energía más limpia y confiable, así como el apoyo técnico necesario para garantizar el suministro de agua de calidad, sin comprometer nuevos fondos públicos y con reglas claras", ha destacado, por su parte, Nayib Bukele.

La alianza con El Salvador refuerza la apuesta de Cox por América Latina, región en la que concentra aproximadamente el 95% de su actividad y donde cuenta con un plan de inversión superior a los 7.000 millones de dólares (unos 6.246 millones de euros) en proyectos estratégicos de agua y energía.

El acuerdo se suma a otros proyectos relevantes impulsados recientemente por la compañía en la región, como la desaladora de Rosarito y la adquisición de Iberdrola México; nuevos desarrollos de generación renovable y almacenamiento en Centroamérica; y la expansión de su plataforma de transmisión eléctrica en Brasil.

Cox coordina desde Panamá su plataforma regional para las Américas, acercando la gestión y la toma de decisiones a sus principales mercados, proyectos, socios financieros e instituciones.