OHLA se adjudica un contrato de más de 50 millones para ampliar la red de tranvía de Praga

Con este contrato, la compañía española consolida su presencia en la República Checa, donde también trabaja en la modernización ferroviaria y la mejora de autopistas.

La nueva infraestructura contará con cuatro nuevas paradas y reforzará las conexiones de transporte público en una de las zonas de mayor crecimiento de la capital checa.

El proyecto contempla la construcción de un nuevo trazado de unos dos kilómetros que conectará con la futura línea D de metro en Libuš y Nové Dvory.

OHLA se ha adjudicado la ampliación de la red de tranvía de Praga a través de su filial OHLA ZS, con un presupuesto que supera los 50 millones de euros.

OHLA se ha adjudicado un nuevo contrato en República Checa para ampliar la red de tranvía de Praga.

El proyecto contempla la construcción de un nuevo trazado de aproximadamente dos kilómetros de longitud y una inversión superior a los 50 millones de euros, según ha informado la compañía en un comunicado.

Las obras se llevarán a cabo a través de su filial en el país, OHLA ZS, y permitirán mejorar las conexiones de transporte público en la capital checa. Además, la nueva línea conectará con la futura línea D de metro en las estaciones de Libuš y Nové Dvory.

Esta actuación dará continuidad a la ampliación del tranvía entre Levského y Libuš, que entró en funcionamiento en mayo de 2023.

El nuevo recorrido aprovechará las carreteras existentes y reforzará el transporte público en una de las zonas de mayor crecimiento de Praga.

En concreto, la línea contará con doble vía entre la parada de Libuš y el cruce con la calle Chýnovská.

A partir de ese punto, el tranvía circulará en un único sentido por las calles Novodvorská, Durychova, Libušská y Chýnovská, antes de regresar hacia el centro de la ciudad.

El proyecto también incluye cuatro nuevas paradas: Libuš, Přírodní, Nové Dvory y Chýnovská.

La primera tendrá conexión directa con la futura red de metro y accesos peatonales en superficie.

Por su parte, Přírodní compartirá espacio con los autobuses, mientras que Nové Dvory contará con andenes independientes para la subida y bajada de pasajeros. La parada de Chýnovská será de sentido único.

Con este nuevo contrato, OHLA refuerza su actividad en República Checa, donde ya participa en otros proyectos de infraestructuras.

Entre ellos destaca la modernización de la línea ferroviaria Brno–Přerov, una de las principales obras ferroviarias actualmente en marcha en el país.

La compañía también trabaja en las obras de mejora de la autopista D1 a su paso por Brno.