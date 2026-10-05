Sacyr lidera un proyecto para desalar agua en México y reforzar el suministro de Arizona (EEUU)

Sacyr trabajará con Arcadis y Plenary Americas en los análisis técnicos, financieros, ambientales y regulatorios; WIFA aún no ha autorizado la ejecución ni la financiación.

El intercambio de parte de la asignación mexicana del Colorado podría aportar a Arizona hasta 500.000 acre-pies anuales entre 2034 y 2039.

El proyecto contempla llevar agua desalada hasta la presa Morelos e incorporarla al sistema del río Colorado para su uso en México.

Sacyr liderará el estudio de viabilidad de una desaladora en Baja California para reforzar el suministro de agua de Arizona.

Sacyr estará al frente del estudio de viabilidad de un proyecto de desalación en Baja California (México) que busca reforzar a largo plazo el suministro de agua de Arizona (Estados Unidos).

La Autoridad Financiera de Infraestructura Hídrica de Arizona (WIFA) ha aprobado ya la primera fase de evaluación de la propuesta.

El proyecto, denominado Northern Gulf of California Desalination Plant, prevé construir una planta desaladora en Baja California y una conducción que llevará el agua desalada hasta la presa Morelos, situada cerca de la frontera entre México y Estados Unidos.

Una vez allí, el agua se incorporaría al sistema del río Colorado para su distribución y uso en México.

A cambio, el proyecto permitiría intercambiar parte de la asignación de agua del río Colorado que corresponde a México y destinarla a Arizona.

Según las estimaciones iniciales, la infraestructura podría aumentar el suministro hídrico de Arizona en hasta 500.000 acre-pies anuales, el equivalente a unos 1,7 millones de metros cúbicos diarios, en un horizonte situado entre 2034 y 2039.

La aprobación de WIFA se limita a la primera etapa de análisis y no supone una decisión de ejecución ni la concesión de financiación para el proyecto, cuestiones que la entidad evaluará por separado una vez conocidos los resultados de los estudios preliminares.

Próximos pasos

El estudio será desarrollado por Sacyr junto a Arcadis, que actuará como firma principal de ingeniería, y Plenary Americas, que colaborará en el desarrollo financiero de la iniciativa.

Durante esta primera fase, las compañías analizarán la viabilidad técnica, financiera, ambiental, cultural y regulatoria del proyecto.

Sacyr asumiría, en caso de avanzar la propuesta, la construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura.

La compañía enmarca el proyecto en la búsqueda de nuevas fuentes de suministro para Arizona, afectada por una sequía prolongada que ha incrementado la presión sobre los recursos hídricos tradicionales.