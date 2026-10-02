Abertis y su Fundación lanzan un reto global de innovación a startups para reforzar la seguridad en las carreteras

El reto busca detectar riesgos, reducir la exposición de trabajadores al tráfico y prevenir intrusiones o conductas peligrosas cerca de zonas de trabajo.

Las candidaturas podrán presentarse hasta el 16 de noviembre de 2026; la propuesta ganadora recibirá 40.000 euros para desarrollar un piloto en una unidad de negocio de Abertis.

Abertis y su Fundación lanzan el Safe Road Operations Challenge, dirigido a startups y pymes tecnológicas con soluciones para mejorar la seguridad en operaciones viarias.

Abertis, grupo referente en transformación de la movilidad y en la gestión de autopistas, lanza una nueva edición de su Abertis Global Challenge.

La iniciativa está impulsada por la Fundación Abertis y enmarcada en Beyond Roads, el hub de innovación del grupo que busca soluciones aplicables a operaciones reales que mejoren la seguridad y la eficiencia de las infraestructuras viarias, con especial atención en la protección de los profesionales que trabajan junto al tráfico en circulación.

El Safe Road Operations Challenge es un desafío de innovación abierto a startups y pymes tecnológicas de cualquier país que cuenten con soluciones innovadoras, escalables y con capacidad de aplicación real en operaciones viarias.

Las empresas interesadas podrán presentar sus candidaturas hasta el 16 de noviembre de 2026 a través de la web de Beyond Roads. Un comité de expertos con representantes de distintos países del Grupo Abertis evaluará las propuestas por su impacto potencial, viabilidad, capacidad de integración y escalabilidad.

La propuesta ganadora dispondrá de una dotación de 40.000 euros para desarrollar un proyecto piloto en una unidad de negocio de Abertis. El programa facilitará la validación de la solución en condiciones reales y analizará su posible extensión a otros mercados. La propuesta seleccionada se dará a conocer el 23 de febrero de 2027.

La convocatoria se articula en torno a tres líneas de actuación: la detección y predicción de situaciones de riesgo antes de que se produzca la exposición; la reducción o eliminación de la presencia de profesionales en entornos de riesgo, mediante soluciones más seguras, automatizadas o remotas; y la prevención de intrusiones y comportamientos peligrosos de los usuarios en las proximidades de las zonas de trabajo.

Para avanzar en estos objetivos, Abertis invita a startups de todo el mundo a presentar propuestas que incorporen tecnologías como la inteligencia artificial, la visión artificial, la robótica, los vehículos conectados, el Internet de las Cosas (IoT), los dispositivos wearables, los gemelos digitales o la analítica predictiva, entre otras tecnologías emergentes, con capacidad de combinar distintas fuentes de datos para anticipar escenarios de riesgo antes de que los equipos queden expuestos a ellos.

Con esta tercera edición, Abertis y su Fundación refuerzan su colaboración con el ecosistema emprendedor para identificar, probar y escalar tecnologías que contribuyan a unas operaciones viarias más seguras y eficientes.

Desafíos

Como explica la compañía, los trabajos de conservación, mantenimiento, asistencia, inspección y operación, presentan un desafío compartido en todos los mercados: la proximidad al tráfico, la variabilidad de las condiciones de circulación y la necesidad de intervenir con rapidez.

En España, según datos del Registro Nacional de Víctimas de Accidentes de Tráfico difundidos por la Dirección General de Tráfico, en 2025 se produjeron 154 siniestros relacionados con obras de mantenimiento y conservación de carreteras. La mayoría fueron atropellos provocados por vehículos ajenos a la obra, con la velocidad como principal factor de riesgo.

“Los profesionales de Abertis trabajan cada día en entornos de tráfico real en más de 15 países. Con este reto queremos anticiparnos al riesgo y reducir su exposición mediante soluciones tecnológicas aplicables a operaciones reales”, señala Antonio Durán, responsable global de Innovación en Abertis.

Por su parte, la Fundación Abertis desempeña un papel fundamental en esta edición canalizando el compromiso social del Grupo e impulsando la colaboración internacional en torno a la innovación y la seguridad vial en los países donde Abertis está presente.

Elena Salgado, presidenta de la Fundación Abertis, señala que “la seguridad vial es una responsabilidad compartida y debe proteger a todas las personas. En esta edición prestamos especial atención a quienes trabajan en carreteras y autopistas, un colectivo especialmente expuesto. Impulsar soluciones innovadoras es esencial para prevenir riesgos y evitar consecuencias irreversibles”.