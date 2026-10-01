Ferrovial desarrollará los carriles exprés de la autopista estadounidense l-24 de Tennessee

La iniciativa añadirá nuevos carriles a lo largo de 42 kilómetros, mejorando la movilidad, generando empleo y fomentando el desarrollo económico local.

El consorcio DriveTN, liderado por Ferrovial e integrado también por Transurban y Tikehau Star Infra, gestionará la concesión durante 50 años tras la apertura de los nuevos carriles.

El proyecto representa la mayor inversión pública de Tennessee y es la primera colaboración público-privada en la historia del estado.

Ferrovial desarrollará los carriles exprés de la autopista I-24 Southeast en Nashville, Tennessee, tras cerrar un acuerdo con el Departamento de Transporte del estado.

Ferrovial ha alcanzado el cierre comercial con el Departamento de Transporte de Tennessee (TDOT) para el desarrollo de los carriles exprés de la autopista I-24 Southeast en Nashville, situada en el estado de Tennessee. La compañía ya fue seleccionada el pasado 20 de agosto para el proyecto.

Ferrovial destaca que se trata de un "hito" que sienta las bases contractuales de una iniciativa que supone la mayor inversión pública realizada por Tennessee. Además, es la primera colaboración público-privada de su historia.

Según este acuerdo, el consorcio DriveTN, liderado por Ferrovial, financiará, diseñará, construirá, operará y mantendrá los carriles bajo una concesión de 50 años, que comenzará una vez estén abiertos al tráfico.

En agosto de 2026, TDOT seleccionó al consorcio DriveTN, del que también forman parte Transurban y Tikehau Star Infra, para llevar a cabo el proyecto.

El proyecto, conocido como I-24 Southeast Choice Lanes, añadirá nuevos carriles en ambas direcciones a lo largo de un tramo de unos 42 kilómetros de la I-24 entre Nashville y Murfreesboro. Estos carriles exprés se han diseñado para ofrecer tiempos de viaje más fiables, incluso en hora punta, y mejorar también las condiciones de circulación en los carriles de uso general.

Además de mejorar la movilidad, se espera que el proyecto impulse el crecimiento económico de la región, genere empleo y nuevas oportunidades para las empresas locales, así como contribuya a fortalecer las comunidades locales y generar un valor duradero que respalde el desarrollo y la prosperidad de la región a largo plazo.