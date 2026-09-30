Cimic (ACS) se adjudica un proyecto para construir un centro de datos en Hong Kong

CIMIC destaca su experiencia y capacidades especializadas para abordar la creciente demanda de infraestructuras digitales en Asia.

La adjudicación refuerza la relación con el cliente, para quien ya habían desarrollado un centro de datos anteriormente.

El proyecto incluye acondicionamiento, pruebas y puesta en marcha de una instalación digital de gran escala y misión crítica.

Leighton Asia, del Grupo CIMIC (ACS), se adjudica la construcción de un centro de datos en Hong Kong para una multinacional tecnológica.

Leighton Asia, empresa del Grupo CIMIC, se ha adjudicado un nuevo proyecto de centro de datos en Hong Kong. La empresa del grupo ACS construirá la infraestructura para una compañía multinacional del sector tecnológico con la que ya había colaborado en otras ocasiones.

El alcance de los trabajos abarca el acondicionamiento, las pruebas y la puesta en marcha de una instalación digital a gran escala y de misión crítica.

El proyecto se basa en la exitosa ejecución de la empresa del grupo ACS de un anterior desarrollo de un centro de datos para el mismo cliente.

Con todo, y gracias a esta nueva adjudicación, Leighton Asia renueva y da continuidad a la confianza que ha depositado el cliente en la compañía.

"Conseguir un nuevo encargo de un cliente con el que ya habíamos trabajado supone un gran respaldo a la experiencia y al compromiso con la excelencia de Leighton Asia", señaló Roberto Gallardo, presidente y director ejecutivo del Grupo CIMIC.

"A medida que la demanda de infraestructura digital sigue creciendo en toda la región, estamos bien posicionados para apoyar a los clientes con las capacidades especializadas necesarias para llevar a cabo proyectos complejos de centros de datos", reiteró Gallardo.

Por su parte, el director general de Leighton Asia, Brad Davey, afirmó que "esta adjudicación demuestra la confianza que nuestro cliente deposita en Leighton Asia y en nuestro personal. Refleja la calidad de nuestro trabajo continuo y nuestra capacidad para ofrecer soluciones especializadas para instalaciones de misión crítica. Estamos orgullosos de seguir consolidando esta valiosa relación y de contribuir a la infraestructura que sustenta el futuro digital de Asia".