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OHLA incorpora a María Luz Medrano, exdirectiva de Telefónica, como nueva consejera independiente

Cuenta con más de 25 años de experiencia y actualmente es directora jurídica de EBN Banco.

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S. Carrasco
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OHLA ha nombrado a María Luz Medrano Aranguren como nueva consejera independiente de su Consejo de Administración.

Medrano cuenta con más de 25 años de experiencia en el ámbito jurídico y empresarial, con más de once años en puestos de responsabilidad en Telefónica.

Actualmente es secretaria del Consejo y directora del Departamento Jurídico en EBN Banco de Negocios, y ha formado parte del Comité Consultivo de la CNMV.

La incorporación de Medrano refuerza la diversidad y competencias del Consejo de Administración de OHLA, destacando su experiencia en asesoramiento jurídico a grandes empresas.

OHLA ha nombrado a María Luz Medrano Aranguren nueva consejera independiente del grupo. La directiva cuenta con más de 25 años de experiencia en el ámbito jurídico y empresarial y desarrolló más de once años de su carrera en Telefónica.

El Consejo de Administración ha aprobado su incorporación a propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones (CNR). Medrano pasará también a formar parte de esta comisión.

La nueva consejera independiente ocupó varios puestos de responsabilidad en Telefónica entre diciembre de 2007 y marzo de 2019. Fue vicesecretaria general y del Consejo de Administración, además de directora de los Servicios Jurídicos de la compañía.

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Actualmente, es secretaria del Consejo de Administración y directora del Departamento Jurídico de EBN Banco de Negocios, donde desempeña estas funciones desde 2023.

OHLA ha señalado que su incorporación permitirá reforzar las competencias de su Consejo de Administración y avanzar en la diversidad de perfiles dentro de este órgano. La compañía destaca especialmente su experiencia en el asesoramiento jurídico de grandes empresas nacionales e internacionales.

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Medrano también fue vicesecretaria del Patronato de Fundación Telefónica y responsable de su dirección jurídica entre 2019 y 2020. Además, ejerció como vocal del Comité Consultivo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) entre 2016 y 2020.

Es licenciada en Derecho por la Universidad Pontificia Comillas (ICADE) y por la Universidad Complutense de Madrid. Entre 2018 y 2023 también formó parte del Advisory Board de Top Board de Headspring IE/FT, iniciativa impulsada por IE Business School y Financial Times.