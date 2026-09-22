ACS recibe la Brújula del Año 2026 por su trayectoria y creación de valor para el accionista

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Las claves Generado con IA ACS ha recibido la Brújula del Año 2026 del Instituto Español de Analistas por su trayectoria y creación de valor para el accionista. El galardón reconoce la transformación de ACS en uno de los principales grupos internacionales de infraestructuras y su adaptación a los cambios del mercado. La rentabilidad total para el accionista de ACS alcanzó el 81,6% en 2025, coincidiendo con su expansión en sectores estratégicos como centros de datos, energía y movilidad sostenible. En la ceremonia también se premió a Libertas 7 como la compañía mejor valorada por Lighthouse, destacando el papel del análisis independiente en el crecimiento económico.

ACS ha recibido la Brújula del Año 2026, concedida por el Instituto Español de Analistas, en reconocimiento a su trayectoria empresarial, su expansión internacional y su capacidad para generar valor para el accionista. El consejero delegado del grupo, Juan Santamaría Cases, recogió el galardón este lunes durante un acto celebrado en la Bolsa de Madrid.

La distinción, otorgada por una asociación que reúne a 1.400 profesionales del análisis en España, reconoce la transformación de ACS en uno de los principales grupos internacionales de infraestructuras y su capacidad para adaptar su modelo de negocio a los cambios económicos y de mercado.

El acto, organizado por el Instituto Español de Analistas en colaboración con BME, celebró su cuarta edición y contó con el patrocinio de Goldman Sachs y Varianza.

El reconocimiento coincide con un periodo de fuerte evolución operativa y bursátil para ACS. Según los datos difundidos por la entidad, la rentabilidad total para el accionista alcanzó el 81,6% en 2025.

La compañía avanza, además, en ámbitos considerados estratégicos para su crecimiento futuro, como los centros de datos, la energía, los minerales críticos, la defensa y la movilidad sostenible.

Presencia en más de 40 países

La presidenta del Instituto Español de Analistas, Lola Solana, destacó que ACS representa "una de las grandes historias empresariales españolas de las últimas décadas". A su juicio, la capacidad del grupo para crecer, internacionalizarse y evolucionar hacia actividades de mayor valor añadido demuestra la relevancia de mantener una visión estratégica a largo plazo y una relación transparente con los mercados.

Durante su intervención, Santamaría repasó la transformación experimentada por ACS durante las últimas tres décadas, hasta convertirse en un grupo global presente en más de 40 países y con capacidad para diseñar, invertir, construir y operar infraestructuras.

El consejero delegado señaló que la prioridad del grupo pasa por acompañar las principales transformaciones globales, desde el desarrollo del entorno digital y la inteligencia artificial hasta la transición energética, la defensa y la movilidad sostenible.

Para ello, ACS se apoyará en la tecnología y en la atracción de talento, dos pilares que considera esenciales para competir en una industria de infraestructuras cada vez más compleja y exigente.

El Instituto Español de Analistas destacó, asimismo, la importancia del análisis independiente para conectar el ahorro con la inversión productiva y canalizar capital hacia proyectos capaces de impulsar el crecimiento económico y el empleo.

La cuarta edición de los galardones incluyó como novedad la entrega de una brújula de oro a Libertas 7, reconocida como la compañía mejor valorada por Lighthouse, el servicio de análisis independiente creado por el Instituto Español de Analistas junto a BME.

La consejera delegada de Libertas 7, Agnès Noguera, recogió el premio en representación de la compañía. El reconocimiento pone el foco tanto en la evolución de la cotizada como en el papel de Lighthouse en la ampliación de la cobertura de análisis de pequeñas y medianas empresas del mercado español.