UGL (ACS) construirá una planta solar de 72 MW y una batería de 104 MWh en Australia

Se prevé que la construcción comience a finales de 2026 y finalice a mediados de 2028.

La infraestructura apoyará la transición energética y la seguridad del suministro eléctrico en la provincia minera del noroeste de Queensland.

El contrato incluye diseño, adquisición, construcción y puesta en servicio del proyecto Sybella Solar Farm y Battery Energy Storage System.

UGL, filial de Cimic (ACS), construirá una planta solar de 72 MW y un sistema de baterías de 104 MWh en Mount Isa, Queensland.

UGL, filial de Cimic, ha sido seleccionada por APA Group para construir una planta solar de 72 megavatios (MW) y un sistema de almacenamiento en baterías de 52 MW y 104 megavatios hora (MWh) en Mount Isa, Queensland.

El contrato incluye el diseño de ingeniería, la adquisición de equipos, la construcción y la puesta en servicio de las instalaciones, que forman parte del proyecto Sybella Solar Farm and Battery Energy Storage System (BESS).

La infraestructura respaldará la inversión de APA Group en nuevas fuentes de generación renovable para la provincia minera del noroeste de Queensland.

El proyecto pretende proporcionar a la región un suministro energético más fiable y con menores emisiones, en un contexto de creciente demanda de electricidad para las actividades industriales y mineras.

La construcción está previsto que comience a finales de 2026, mientras que la finalización del proyecto se espera para mediados de 2028.

El consejero delegado de Cimic, Jason Spears, ha señalado que UGL continúa consolidando su posición en el desarrollo de infraestructuras de generación renovable y almacenamiento energético en Australia. “Este proyecto respaldará la seguridad energética y el crecimiento económico del norte de Queensland, al tiempo que contribuirá a la transición energética de Australia”, ha afirmado.

Por su parte, el director general de UGL, Sam Goldsmith, ha destacado la relación de la compañía con APA Group, basada en la ejecución de proyectos como la planta solar de Dugald River y el sistema de almacenamiento en baterías de Port Hedland.

“Estamos orgullosos de seguir apoyando a nuestros clientes en el desarrollo de infraestructuras energéticas esenciales que contribuirán al futuro energético de Australia”, ha añadido Goldsmith.