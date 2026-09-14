OHLA confirma que busca comprador para su filial checa y contrata asesores externos para llevar a cabo la venta

OHLA ZS es la quinta mayor constructora de la República Checa por ingresos, según el Ministerio de Industria y Comercio.

La posible venta busca reducir el apalancamiento y mejorar la situación financiera del grupo.

La compañía ha contratado asesores externos, incluyendo Société Générale y Komercní Banka, para llevar a cabo la operación.

OHLA ha iniciado el proceso de venta de su filial checa, OHLA ZS, tras recibir varias muestras de interés.

OHLA ha confirmado este lunes que ha puesto en marcha el proceso para vender su filial en República Checa, OHLA ZS, una operación por la que ya ha recibido "diversas muestras de interés".

En una comunicación remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el grupo controlado por los hermanos Amodio explica que comenzó durante el primer trimestre del año a explorar el mercado de forma ordenada para una posible venta de la filial. Para llevar a cabo este proceso, la compañía ha contratado asesores externos.

Según ha informado el medio checo 'e15', OHLA cuenta para esta posible operación con el asesoramiento del grupo bancario francés Société Générale y de su filial checa Komercní Banka.

De acuerdo con la comunicación remitida por OHLA a la CNMV, el grupo afirma que esta posible venta se enmarcaría en sus objetivos de reducir el apalancamiento y mejorar su situación financiera.

"Tan pronto como el consejo de administración de la compañía adopte un acuerdo firme de venta se comunicará al mercado", ha añadido el grupo.

Según destaca el medio 'e15', la filial checa de OHLA es la quinta mayor empresa constructora de la República Checa por ingresos, de acuerdo con el último análisis publicado por el Ministerio de Industria y Comercio para 2024.

Tras confirmar que ha puesto a la venta su filial checa, los títulos del grupo de construcción e infraestructuras caían un 2,3% en la Bolsa española a las 14.46 horas, hasta intercambiarse a 0,3514 euros por acción.