España necesita edificar más, pero las obras siguen frenadas: la parálisis en la construcción continuará hasta final de año

La Confederación Nacional de la Construcción pide mecanismos para revisar precios y desbloquear la Ley del Suelo, con el objetivo de agilizar proyectos.

La parálisis continuará hasta final de año, ya que los problemas estructurales persisten y frenan la capacidad de respuesta del sector.

El sector se enfrenta a obstáculos como el encarecimiento de los costes, dificultades para habilitar nuevo suelo y falta de trabajadores cualificados.

España necesita aumentar su ritmo de construcción ante la escasez de viviendas y nuevas infraestructuras.

España necesita construir más, pero el sector seguirá sin poder pisar el acelerador en la recta final del año.

La falta de vivienda y la necesidad de nuevas infraestructuras mantienen elevada la demanda de construcción. Sin embargo, los problemas que han frenado las obras durante los últimos meses seguirán presentes hasta el cierre de 2026.

La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) anticipa un último trimestre con un "sabor agridulce". Hay trabajo por hacer y existe una fuerte necesidad de inversión. El problema está en la capacidad del sector para responder.

La vivienda es uno de los principales frentes. España necesita aumentar la oferta en un mercado marcado por la escasez de casas.

A ello se suman las grandes obras necesarias para mejorar carreteras, ferrocarriles y otros servicios esenciales.

Pero necesitar construir más no significa poder hacerlo. La subida de los costes, las dificultades para desarrollar nuevo suelo y la falta de trabajadores cualificados siguen poniendo obstáculos a las constructoras.

"Persiste una necesidad muy importante de actividad constructora", explica a EL ESPAÑOL-Invertia Pedro Fernández Alén, presidente de la CNC. Una necesidad que, según advierte, convive con problemas que siguen sin resolverse.

Los costes frenan

Uno de los principales problemas se encuentra en la contratación pública. La subida de los costes continúa complicando la ejecución de proyectos y estrecha el margen de las constructoras.

La CNC reclama desde hace tiempo un mecanismo eficaz para revisar los precios de los contratos de obra pública.

El problema aparece cuando los costes cambian una vez adjudicado el proyecto. Los materiales, la energía y otros gastos pueden encarecerse mientras avanzan los trabajos.

La constructora tiene entonces que ejecutar la obra con unas condiciones económicas fijadas anteriormente y que pueden haber quedado desfasadas.

La patronal pide que los contratos puedan adaptarse a la evolución real de esos costes. Considera que la falta de este mecanismo sigue "lastrando la actividad", especialmente en la contratación pública.

La herramienta continúa pendiente y el sector no espera que este problema desaparezca durante los próximos meses.

Falta suelo

La vivienda tiene además otro problema: la dificultad para poner nuevo suelo en el mercado y empezar a construir.

Tener terrenos disponibles no significa que las obras puedan comenzar de inmediato. Antes hay que completar los trámites urbanísticos necesarios para que ese suelo pueda utilizarse y conseguir los permisos para edificar.

En este punto, la CNC señala el bloqueo de la Ley del Suelo. La patronal considera que la norma daría más seguridad a los planes urbanísticos y evitaría que determinados errores formales puedan paralizarlos por completo. También permitiría que algunos procesos pudieran continuar mientras se corrigen esos fallos.

Para las constructoras, desbloquear la reforma ayudaría a reducir parte de los obstáculos que retrasan las nuevas promociones.

El problema termina trasladándose al mercado de la vivienda. Cuanto más tiempo cuesta preparar suelo para construir, más tarda también en aumentar la oferta de casas.

Faltan trabajadores

El tercer gran freno está dentro del propio sector. Según la patronal, las constructoras siguen necesitando alrededor de 700.000 trabajadores cualificados para cubrir sus necesidades.

La falta de profesionales limita la capacidad de las empresas para asumir más actividad. Puede haber demanda de vivienda, inversión y proyectos de infraestructuras, pero hacen falta trabajadores para convertirlos en obras.

Fernández Alén habla ya de un "problema estructural". No se trata de una dificultad puntual de algunas empresas. La escasez de mano de obra afecta al conjunto del sector y reduce su capacidad para responder a las necesidades de construcción del país.

La recta final de 2026 mantendrá así la paradoja que la construcción arrastra desde hace meses. España necesita levantar más viviendas y ejecutar nuevas infraestructuras, pero el sector tiene dificultades para acelerar.

Hay proyectos y necesidad de construir. Pero los costes, los obstáculos para desarrollar suelo y la falta de trabajadores seguirán pisando el freno hasta final de año.