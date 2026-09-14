Cimic (ACS) se adjudica un contrato para construir un parque solar de 72 MW y baterías en Australia

Este será el 16º parque solar y el 12º sistema de almacenamiento en baterías desarrollado por UGL, contribuyendo a la transición energética en Australia.

Las obras comenzarán a finales de 2026 y finalizarán a mediados de 2028, reforzando la seguridad energética y el crecimiento económico en el norte de Queensland.

El contrato ha sido adjudicado por APA Group e incluye ingeniería, suministro, construcción y puesta en marcha de las instalaciones renovables.

UGL, filial australiana de Cimic (ACS), construirá un parque solar de 72 MW y un sistema de almacenamiento de baterías de 52 MW/104 MWh en Mount Isa, Queensland.

UGL, empresa australiana que forma parte de Cimic, filial del grupo ACS, se ha adjudicado un contrato de APA Group para construir un parque solar y un sistema de almacenamiento de energía en baterías en Mount Isa, en Queensland (Australia).

La compañía asumirá los trabajos de ingeniería, suministro, construcción y puesta en marcha de las instalaciones. El proyecto contempla un parque solar de 72 MW y un sistema de almacenamiento en baterías de 52 MW / 104 MWh.

Está previsto que las obras comiencen a finales de 2026 y terminen a mediados de 2028.

ACS y Cimic han explicado en un comunicado que este proyecto forma parte de la inversión de APA Group en nuevas infraestructuras de energía renovable en la región de North West Minerals Province, en Queensland. Las instalaciones permitirán ofrecer a esta zona una solución energética "fiable y con menores emisiones".

De esta forma, Sybella será el 16º parque solar y el 12º proyecto de sistema de almacenamiento de energía en baterías de UGL.

"Este proyecto reforzará la seguridad energética y el crecimiento económico en el norte de Queensland, al tiempo que contribuirá a la transición energética de Australia", afirma el CEO del Grupo Cimic, Jason Spears.