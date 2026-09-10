Cimic (ACS) se adjudica la construcción de otro centro de datos en India

El director ejecutivo de Cimic, Roberto Gallardo, destaca la confianza de los clientes en la capacidad de la empresa para proyectos complejos y seguros.

La adjudicación refuerza la expansión de Cimic en el sector de infraestructuras digitales en Asia, un mercado en rápido crecimiento.

El proyecto será ejecutado por Leighton Asia en joint venture con la empresa india Sterling and Wilson.

Cimic, filial de ACS, se ha adjudicado la construcción de un nuevo centro de datos en Hyderabad, India.

Cimic, filial australiana de ACS, se ha adjudicado un contrato de una corporación tecnológica multinacional para construir un data center en Hyderabad (India), según ha informado en un comunicado.

El proyecto, cuya construcción comenzará de inmediato, lo ejecutará una de sus empresas subsidiarias, Leighton Asia, en joint venture con la empresa india Sterling and Wilson.

La compañía ha destacado que esta adjudicación refuerza su expansión en el sector de las infraestructuras digitales, que están registrando un rápido crecimiento en Asia.

"Esta adjudicación refleja la confianza que los clientes depositan en la capacidad de Leighton Asia para ejecutar proyectos complejos de forma segura y fiable. Estamos observando una fuerte demanda de infraestructuras digitales de alta calidad en mercados clave de Asia, y este proyecto refuerza aún más nuestra presencia en un sector en el que contamos con capacidad demostrada y una sólida trayectoria", ha señalado el director ejecutivo de Cimic, Roberto Gallardo.