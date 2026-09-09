ELSAN (OHLA) se hace con las obras para renovar una de las principales pistas del aeropuerto de Madrid-Barajas

El proyecto incorpora tecnología LED eficiente y técnicas de reciclaje de materiales para reducir la huella ambiental y mejorar la sostenibilidad.

La intervención se realizará en 45 días, minimizando el impacto en la operatividad del aeropuerto, que registra 125.000 operaciones anuales.

Las obras incluyen la sustitución del pavimento, renovación de ayudas visuales y sistemas de canalización, y rehabilitación de zonas clave de la pista.

ELSAN (OHLA), junto a Padecasa y Conelsan, renovará la pista 18R-36L del aeropuerto de Madrid-Barajas con un contrato de 40 millones de euros.

ELSAN, filial del Grupo OHLA especializada en la construcción y conservación de infraestructuras, se ha adjudicado en UTE con Padecasa y Conelsan el contrato para renovar el pavimento de la pista 18R-36L del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. El contrato alcanza los 40 millones de euros.

Los trabajos buscan renovar esta infraestructura ante el aumento de sus necesidades de mantenimiento y el impacto que estas actuaciones tienen sobre la capacidad operativa del sistema de pistas del aeropuerto.

El proyecto modernizará una de las principales infraestructuras del campo de vuelos y permitirá alargar su vida útil durante los próximos 20 años. Además, reforzará los niveles de seguridad, fiabilidad y eficiencia de la instalación.

Las obras incluyen la sustitución de las capas superficiales del pavimento de la pista y de las calles de acceso. También se rehabilitarán por completo las zonas de toma de contacto y de espera para el despegue.

El proyecto contempla además la renovación de los sistemas de ayudas visuales que han quedado obsoletos. A ello se sumará un nuevo sistema de canalizaciones y cableado, con tecnologías más avanzadas y eficientes.

Uno de los principales retos será el plazo. La práctica totalidad de los trabajos deberá realizarse durante los 45 días en los que está previsto cerrar la pista. El objetivo es reducir al máximo el impacto sobre la actividad del aeropuerto.

La pista 18R-36L registra una media de 125.000 operaciones al año. Por ello, se trata de una infraestructura esencial para el funcionamiento del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

Para cumplir con el calendario será necesario desplegar numerosos medios técnicos y humanos. Durante las obras se extenderán 200.000 toneladas de mezcla asfáltica y se colocarán 17.000 metros cúbicos de hormigón.

También está prevista la instalación de unos 500 kilómetros de cableado y más de 1.500 elementos de ayudas visuales. Para ejecutar los trabajos se habilitarán dos plantas de fabricación de aglomerado asfáltico y otras dos de hormigón destinadas específicamente a la obra.

La actuación también incluye medidas relacionadas con la sostenibilidad. Todo el nuevo balizamiento y la señalización luminosa utilizarán tecnología LED de alta eficiencia energética.

Además, una parte importante de los materiales obtenidos de la demolición del pavimento actual se reutilizará mediante técnicas avanzadas de reciclado de firmes. El objetivo es reducir el consumo de materias primas y la huella ambiental de las obras.

Con este contrato, ELSAN refuerza su actividad en el ámbito de las infraestructuras aeroportuarias. La compañía ya participó en enero de 2024 en la reparación del pavimento de esta misma pista.

Aquellos trabajos se realizaron sin afectar a la operativa del aeropuerto. Esa experiencia aporta a la compañía conocimiento previo de la infraestructura para afrontar esta nueva actuación.