Cimic (ACS) construirá una autopista en Australia por 155 millones de euros

El objetivo es responder al crecimiento demográfico y económico de la zona, facilitando desplazamientos más eficientes de personas y mercancías.

Las obras abarcan más de 11 kilómetros y prevén un aumento significativo de los carriles disponibles en ambos sentidos, junto a la instalación de nuevos semáforos y mejoras en la infraestructura.

El proyecto incluye la construcción de nuevos carriles y el ensanchamiento de puentes para mejorar la capacidad y seguridad vial en Perth.

Cimic Group, filial de ACS, ha sido seleccionada para ampliar la autopista Kwinana en Australia Occidental por 156 millones de euros.

Cimic Group, CPB Contractors, filial de ACS, ha sido seleccionada por Main Roads Western Australia para ejecutar la ampliación de la autopista Kwinana, uno de los principales corredores de transporte de Australia Occidental.

El contrato generará unos ingresos aproximados de 250 millones de dólares australianos (156 millones de euros) para la compañía.

CPB Contractors desarrollará el proyecto junto con McConnell Dowell, Jacobs y Arup.

Las obras se ejecutarán en el tramo comprendido entre Roe Highway y Safety Bay Road, en el área metropolitana de Perth, con el objetivo de elevar la capacidad de la infraestructura, mejorar la seguridad vial y aliviar la congestión.

La actuación pretende dar respuesta al crecimiento de la población y de la actividad económica de Australia Occidental. También persigue aumentar la fiabilidad de los tiempos de viaje y hacer más eficientes los desplazamientos de mercancías y viajeros entre comunidades, centros de empleo, áreas industriales y rutas logísticas.

Construcción de carriles

El proyecto contempla la construcción de un carril adicional de 2,5 kilómetros en sentido sur, así como el ensanchamiento de puentes entre Roe Highway y Berrigan Drive. En este tramo, la autopista pasará de cuatro a cinco carriles.

Asimismo, CPB Contractors construirá un nuevo carril de 3,3 kilómetros en sentido norte, entre Russell Road y Beeliar Drive, lo que permitirá elevar de tres a cuatro los carriles disponibles.

La actuación incluye además un carril adicional en ambos sentidos durante 11 kilómetros, entre Russell Road y Mortimer Road. La capacidad en este tramo aumentará de dos a tres carriles por sentido.

Las obras se completarán con once nuevos semáforos coordinados en los accesos de la calzada norte, entre Safety Bay Road y Roe Highway, además de mejoras en pantallas acústicas, barreras de seguridad, pavimentación, drenaje y sistemas inteligentes de transporte.

El consejero delegado de ACS Group y HOCHTIEF y presidente ejecutivo de CIMIC Group, Juan Santamaría, ha afirmado que el contrato refuerza la relación de la compañía con el Gobierno de Australia Occidental.

“Al fortalecer la conectividad entre comunidades, centros de empleo, áreas industriales y rutas estratégicas de mercancías, la ampliación apoyará el crecimiento, abrirá oportunidades económicas y permitirá disponer de una red de transporte más segura y resiliente”, ha señalado.

Por su parte, el director gerente de CPB Contractors, Craig Nuttall, ha explicado que la compañía aplicará una ejecución escalonada para minimizar las afecciones al tráfico.