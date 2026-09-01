Un recurso de la patronal obliga al Gobierno a paralizar 1.000 millones de euros para conservar las carreteras

La CETM, patronal de transportistas, advierte que la paralización perjudicará a usuarios y al transporte de mercancías por el deterioro de las vías.

ACEX denuncia que el sistema de adjudicación vulnera la Ley de Contratos del Sector Público y reclama mayor transparencia en los pliegos.

Un recurso de la patronal ACEX ha obligado al Gobierno a paralizar contratos de conservación de carreteras valorados en 1.006 millones de euros.

Un recurso de la Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras (ACEX) ha obligado al Gobierno a paralizar la licitación de varios contratos valorados en 1.006 millones de euros para la conservación de carreteras.

La suspensión afecta de forma temporal a los trámites de los contratos licitados por la Dirección General de Carreteras y se mantendrá hasta que se resuelva la impugnación presentada por la patronal, según las actas de la licitación consultadas por Europa Press.

Los contratos estaban destinados a actuaciones en infraestructuras repartidas por diez comunidades autónomas: Cataluña, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Aragón, Comunidad Valenciana, Madrid, La Rioja, Asturias, Galicia y Andalucía.

El freno administrativo responde a las irregularidades denunciadas por ACEX, que sostiene que el sistema de adjudicación vulnera la Ley de Contratos del Sector Público al restringir la competencia y generar "indefensión" técnica a los licitadores, según figura en el recurso, adelantado por El Economista.

Según la organización empresarial, el presupuesto base de licitación omite el desglose obligatorio de los costes directos, indirectos y salariales por género y categoría profesional.

Por estos motivos, la patronal reclama la anulación de las bases y que el procedimiento vuelva a una fase anterior, con el objetivo de que la Administración redacte un nuevo pliego que cumpla con los principios de transparencia y proporcionalidad.

El proceso queda ahora a la espera de la decisión del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. Hasta que se pronuncie, las licitaciones para mejorar la seguridad vial y el firme de las carreteras en diez comunidades autónomas permanecerán paralizadas.

Una de las primeras reacciones ha sido la de CETM, la patronal de transportistas, que ha emitido un comunicado este martes en el que traslada su preocupación por esta suspensión, al considerar que ni los usuarios de las carreteras ni, en particular, el transporte de mercancías, tienen que verse perjudicados por un conflicto derivado del procedimiento de contratación.

"El deterioro del firme, las deficiencias en la señalización, la falta de mantenimiento y las restricciones derivadas de obras o de malas condiciones de la vía incrementan los tiempos de viaje, el consumo de combustible, el desgaste de los vehículos y los costes de explotación", advierte.