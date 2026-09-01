ACS compra la alemana Autmatec, con 50 millones de facturación, para reforzar su negocio de redes eléctricas

La adquisición se enmarca en la estrategia de Hochtief de centrarse en mercados de rápido crecimiento ligados a la transición energética y las infraestructuras críticas en Alemania.

La operación refuerza la posición de ACS en el mercado de infraestructuras energéticas de alta tensión y amplía sus capacidades técnicas en redes eléctricas.

Autmatec factura unos 50 millones de euros anuales y cuenta con alrededor de 80 empleados.

ACS, a través de su filial alemana Hochtief, ha adquirido la empresa germana Autmatec, especializada en soluciones de transmisión de energía eléctrica.

El grupo constructor y de infraestructuras alemán Hochtief, filial de la española ACS, ha cerrado un acuerdo para la adquisición de la firma germana Autmatec.

La compañía está especializada en soluciones de transmisión de energía eléctrica, cuenta con una facturación aproximada de 50 millones de euros anuales y una plantilla de unos 80 profesionales.

Con esta operación, la multinacional amplía su posicionamiento operativo en el mercado de las infraestructuras energéticas de alta tensión e impulsa sus capacidades técnicas en la construcción, modernización y ampliación de redes de transmisión eléctrica, según ha detallado en un comunicado.

La adquisición se enmarca dentro de la estrategia global de Hochtief de volcarse en mercados de rápido crecimiento vinculados a la transición energética y a las infraestructuras críticas en Alemania.

"La adquisición de Autmatec encaja plenamente con nuestra estrategia de inversión en mercados de rápido crecimiento y fortalece nuestra posición en la expansión de las redes eléctricas de alta tensión", ha destacado el consejero delegado de Hochtief y del Grupo ACS, Juan Santamaría.

Autmatec complementará de forma directa las actividades de Hochtief Infrastructure y Hochtief Engineering, permitiendo ofrecer soluciones integradas de ingeniería y construcción para proyectos complejos de transmisión de energía.

El grupo no ha desvelado los términos financieros ni el importe económico acordado entre ambas partes para el cierre de la transacción.